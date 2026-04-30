考生看過來 115申請入學二階甄審 今開放上傳備審資料
115升大學申請入學第二階段甄選將於5月中開跑，大學甄選入學委員會今天表示，「第二階段審查資料上傳系統」於今天上午9時開放，通過第一階段篩選的考生，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳勾選方式，傳至甄選委員會。
甄選會特別提醒考生，日前開放「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」中演練上傳勾選繳交方式，但僅提供測試，不會列入正式資料，不會傳送予各通過篩選校系。仍請考生務必於正式系統內，依申請校系規定的截止日前，完成審查資料上傳作業。
甄選會指出，由於課程學習成果、多元表現得使用學習歷程中央資料庫資料，故考生登入系統時，首先須針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選學習歷程中央資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式。
考生若為當學年度高三應屆畢業生且學習歷程中央資料庫有資料者，進入審查資料上傳系統後，系統內原則會呈現第一至第五學期修課紀錄、第一至第六學期課程學期成果及多元表現，若第五學期修課紀錄及第五至第六學期課程學習成果、多元表現等檔案資料有誤，考生應儘速向就讀學校反映，仍應於申請校系所訂繳交截止日前完成審查資料上傳及確認作業。考生若為110學年度以後高中畢業考生，則可於審查資料上傳系統檢視並勾選第一至第六學期學習歷程資料。
甄選會也特別提醒，若考生為109學年度以前已畢業生、非適用12年國教課綱高中畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。
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