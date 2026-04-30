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高一生注意！117學年升大學3管道考科參採 半數科系「不看數學」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學招生委員會聯合會今公布117學年度「大學繁星推薦、申請入學、分發入學參採數學考科查詢系統」。本報資料照片
大學招生委員會聯合會今公布117學年度「大學繁星推薦、申請入學、分發入學參採數學考科查詢系統」。本報資料照片

大學招生委員會聯合會今公布117學年度「大學繁星推薦、申請入學、分發入學參採數學考科查詢系統」，三大升學管道各科系數學參採狀況，以利今年高一生下學期升上高二時可提前規畫。根據招聯會統計，117學年三大升學管道均有半數的科系不參採數學，和去年近似。

招聯會統計，117學年度繁星推薦管道有538個系組參採數學A，208個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有134個系組，有783個系組不參採數學。

申請入學則有625個系組參採數學A，235個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有151個系組，有965個系組不參採數學。與116學年度相比，兩招生管道使用到數學考科和完全不參採數學系組數的比例差不多，呈持平狀態。

另外，招聯會也指出，117學年分發入學管道參採數學A的校系有60個系組，參採數學B有129個系組，使用數學甲有477個系組。至117學年度分發入學管道全部有使用到數學乙的科系，從116學年度的155系組降為143個系組，其中參採數學乙有140個系組、參採數學A加數學乙有1個系組、參採數學B加數學乙有1個系組，使用數學A或B並採計數學乙則有1個系；而數學A或B進行招生分組或擇一檢定有80個系組。完全不使用數學校系有859個系組。

招聯會執行秘書王泓仁則表示，招聯會公布三大招生管道中，各系組數學A、數學B、數學甲、數學乙的採計資訊，可協助目前高一學生在升高二分軌選課前，能掌握不同校系對數學考科的要求，及早規畫。而各大學使用數學考科的情況也呈現穩定趨勢，114學年度納入數學乙之後到了117，有些微的變動，則是因為有部分系組因應各自的招生需求定位做彈性調整。

招聯會也指出，常委會決議從114學年度起將數學乙納入分科測驗考科，經過兩年摸索，大學的選才考量經優化調整後，117學年度有使用到分科測驗數乙的143個校系組中，以財經、資訊、管理學群居多。

繁星 科系 升學

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