別幫孩子決定興趣！過來人曝1案例「考上頂大卻不快樂」：恐導致心理陰影

115年申請入學已在日前公告第一階段篩選結果，4月30日起至5月6日通過第一階段考生便能將審查資料上傳至甄選會。每逢升學季，選擇校系總是家長與孩子間最難解的課題，近日一位網友以「過來人」的慘痛經歷，呼籲家長放手「別幫孩子決定興趣」，引發兩派網友的討論：究竟該捍衛孩子的熱情，還是該為未來的現實鋪路？

一位網友在臉書社團「115學測及分科考生家長交流討論」發文，語重心長地呼籲家長：「千萬別幫孩子決定興趣」。原PO分享，最近聽聞一位心理師提及，女兒的同學雖然成績優異、順利考取台大電機系，但因該系是父親代為決定，志不在此的她過得並不快樂。

對此，原PO篤定指出：「這小孩將來絕不會朝電機領域發展」，若情況嚴重，甚至可能導致心理陰影。他感嘆自己並非危言聳聽，「因為我就是這樣走過來的」。原PO分享，自己當年在大學階段憂鬱了整整三年，大二起成績便一落千丈，後續為了求職努力20年，直到前年才考上穩定的工作。

貼文曝光後引起討論，多數家長認同「人生是孩子自己的」，主張父母應扮演引導者而非決策者，「真的，長大了要讀書的是孩子，家長可以引導，一定要讓他們自己決定」、「尊重孩子的決定，有興趣支持，才能走得更好」、「幫小孩決定是一個問題，讓小孩自己決定也可能會有不同的問題，父母的引導，孩子也願意討論都很重要」。也有網友指出，像是電機、資工這類專業門檻極高的科系，若缺乏動力會極其痛苦，甚至可能面臨無法畢業或中途轉行的困境。

不過，也有另一派網友提出不同觀點，認為青少年的志向尚不穩定，「興趣不一定能當飯吃」，家長適度介入未必全是壞事。有家長指出，優渥的薪資能提供經濟餘裕，讓孩子在下班後更有能力發展愛好；亦有過來人分享，慶幸當年聽從家人建議選擇高薪科系，「我到現在還是很感謝媽媽，反正工作是為了賺錢，興趣下班後再發展也可以」。