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繁星推薦選國文、地理系 2建中學霸擇己所愛

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
今年兩名北市建中校排1%學生，分別選擇台師大國文系與台大地理系，而非時下熱門應用類型科系。圖／台師大提供 許維寧
今年兩名北市建中校排1%學生，分別選擇台師大國文系與台大地理系，而非時下熱門應用類型科系。圖／台師大提供 許維寧

今年繁星推薦已放榜，台北市建國中學有兩名校排百分之一的學生，分別選擇了師大國文系與台大地理系。師大表示，該生熱中文藝創作，更是國文校排「永遠的第一名」；台大也談到，學生擇己所愛，應能鼓舞更多學生。

台師大教務長須文蔚證實，師大國文系於繁星管道錄取建中該生，該生熱中藝文創作，近年師大國文系也側重文學、辦理文學創作學程，系上不少教師都是作家身分，相信對抱持文學夢的學生是很好的選擇。

須文蔚表示，近年男校如竹中、建中，仍有不少學生願意跟隨興趣、志向選擇一類組科系，這個年代，尤其成績不錯但想讀人文學科的學生，多少都要和家裡經歷抗爭，家長當然可以逼子女走他們不想走的路，但相較其他領域競爭激烈、殺得遍體鱗傷，「你反而可以很從容地去讀人文學科。」相較同儕有更多表現的機會。

因此他也鼓勵學生，不少創作者都有多重身分，創作之餘也能發展評論、研究甚至教職，尤其是創作與教職結合，更能利用假期增廣見聞。

台大註冊組組長李宏森也證實，台大地理系於繁星推薦管道錄取一名校排百分之一的建中學生，該生學測成績，除了一科十四級分，其他四科都滿級分。該系入學後又分為人文地理與自然地理，就看學生屆時如何選擇。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉談到，近年觀察，每年都有少數頂尖學生選擇基礎學科，該批學生每科都很好，也非常有自信，相較於應用型的學科，更喜歡抽象思考、探討事情的本源，中文、歷史等基礎學科，一定有辦法只求畢業；但要讀得通透亦不容易，必須具備一定的智識。

連輝達執行長黃仁勳也鼓勵學生讀人文學科，近期如騰訊等企業在徵求ＡＩ架構師，祭出數萬人民幣月薪，要求哲學、中文系人才，代表人文學科人才只要有能力，在當代一定有機會。

全教總文宣部主任羅德水說，國內升學與就業綁定，資通訊、人工智慧當道，學生一窩蜂湧入，人文社會學科放在該脈絡下確實是弱勢，但不是所有學生都要依循一樣的路徑。

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