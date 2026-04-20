不挑醫牙電資！建中生繁星選國文、地理系掀議 教團：想讀得好不容易
今年兩名北市建中校排一%學生，分別選擇師大國文系與台大地理系，而非時下熱門科系。升學輔導平台大學問執行長魏佳卉談到，近年觀察，每年都有少數頂尖學生選擇基礎學科，該批學生每科都很好，也非常有自信，相較於應用型的學科，更喜歡抽象思考、探討事情的本源，中文、歷史等基礎學科，一定有辦法只求畢業；但要讀得通透亦不容易，必須具備一定的智識。
魏佳卉也談到，新課綱確實有引導學生，循序漸進走自己的路，而非滿級分就一定要去醫牙、電資。又連輝達執行長黃仁勳也鼓勵學生讀人文學科，應用面上，近期如騰訊等企業則在徵求ＡＩ架構師，祭出數萬人民幣月薪，要求哲學、中文系人才，在於語言模型發展至今，需要語言人才幫忙調整，代表人文學科人才只要有能力，在當代一定有機會，「最頂尖的學生不用社會或家庭擔心出路。」
也有高中端主任觀察，若文組學生高中時學習頂尖，確實大學時會選擇就讀基礎學科；能力中上者，則會選擇應用類型，例如財經、法政等；而能力中下的學生則又會退回基礎學科，其可能不太確定方向又選擇有限，乾脆讀一個分數稍低又認為較好畢業的科系。
全教總文宣部主任羅德水也說，國內升學取向主要仍是看成績、看未來就業，升學與就業綁定，如現在資通訊、人工智慧當道，學生一窩蜂湧入，人文社會學科放在該脈絡下確實是弱勢，但不是所有學生都要依循一樣的路徑，或讀哪些特定學科才是有出息。
羅德水也談到，在於升學的背後，一直都是社會價值觀的體現，除了就業外也包括社會地位，但該案的學生對自己有自信，進而壓過了世俗的眼光，有愈多相關例子，相信對社會或未來的學生都是好事。
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