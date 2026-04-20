第12屆屏東縣農業大學招生開跑 新開設豬場特約獸醫培訓班

屏東縣農業大學陪伴在地農友成長，建立完善人才培育體系，除了農業基礎班、動物科學班等班別，今年度新設（豬場）特約獸醫培訓班。縣長周春米表示，屏東縣農業大學涵蓋農、漁、牧及農業經營等多元面向，歷年來結訓人數達到2083人，第12屆即起報名。

周春米說，本屆開設除有農業基礎班、動物科學班、水產養殖科學班、屏南分班、新住民工作坊、菁英班等班別，為防範非洲豬瘟疫情，全新開設（豬場）特約獸醫培訓班，針對執業獸醫師專業訓練，著重豬場第一線防疫策略、疫病監測與緊急應變處理，強化臨場判斷與防疫實務能力，期望從源頭提升產業生物安全與風險控管機制。

周春米表示，屏東是農漁大縣，據農業部統計農漁產值約800億，占全台第2，面對全球氣候變遷等諸多挑戰，藉由農業升級、降低風險、拓寬通路，讓產業更具韌性，包括縣府推出香蕉防風柱補助，強化蕉園抗風力，也針對養殖漁業，在枋寮打造冷鏈加工中心，提供漁民更好的保存技術。同時透過農業大學培育人才，持續為屏東農漁業注入穩定且長遠的發展動能。

農業處表示，農業基礎班以實務導向為核心，融合安全農業、循環與智慧農業技術，帶領學員從土壤管理、作物栽培到生產規畫，建立完整農業知識體系；動物科學班與水產養殖科學班對於畜牧與水產養殖產業需求，規畫飼養管理、營養調配、疾病預防管理等專業內容；屏南分班考量地理區域特性，讓在地學員能就近參與專業課程。

新住民工作坊協助新住民朋友融入在地文化與提升農業知識，發展個人專長並開創職涯機會。進階課程菁英班則聚焦農產品品牌塑造、行銷策略、通路拓展及數位應用，培養學員從生產端邁向市場端的整合能力，提升整體產業附加價值。

農業處表示，農業基礎班、動物科學班、水產養殖科學班及屏南分班採聯合招生，報名期間為即日起至6月12日。（豬場）特約獸醫培訓班報名時間到4月21日，50名額，目前報名約10多人。