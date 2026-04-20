2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理

繁星推薦管道依在校成績排行，從第一名按順序選填志願，每人只能選擇一所大學一個學群，並從該學群中選擇一想要的科系由學校加以推薦，一所大學一個學群只有兩個推薦名額。今年繁星推薦已於3月18日放榜，台北市建國中學有兩名校排1%的學生，分別選擇了台師大國文系與台大地理系。台師大表示，該生熱衷文藝創作，更是國文校排「永遠的第一名」；台大也談到，學生擇己所愛，應能鼓舞更多學生。

台師大教務長須文蔚證實，台師大國文系於繁星管道錄取建中該生，該生在校學業成績國文是永遠的第一名，其他如化學、生物、英文等校排亦不俗，幾乎都在前20名。而該生熱衷藝文創作，近年台師大國文系也側重文學、辦理文學創作學程，系上不少教師都是作家身份，相信對抱持文學夢的學生是很好的選擇。

須文蔚也表示，近年男校如竹中、建中，仍有不少學生願意跟隨興趣、志向選擇一類組科系，如校內教授的兒子當年也是建中人社班排第一名，要考上資通訊、醫學相關科系絕對沒問題，但其選擇就讀台大歷史系，「我也勉勵他，也許你就是未來的余英時。」擁有深刻的思想，也能成為改變社會的人。

台大註冊組組長李宏森也證實，台大地理系於繁星推薦管道錄取一名校排1%的建中學生，該生擁有學測5科成績，除了1科14級分，其他4科都達滿級分15級。該系入學後又分為人文地理與自然地理，就看學生屆時如何選擇。