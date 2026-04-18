快訊

再改口！怒轟美國拒解封波灣港口 伊朗軍方：荷莫茲將恢復「嚴格管控」

日職／徐若熙依原訂計畫降二軍調整 軟銀教頭：能應付比賽就回到輪值

聽新聞
0:00 / 0:00

申請入學備審資料月底開放上傳 多所頂大設「誠信聲明」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學申請入學備審資料如何「打假」，成了不少學校的難題。聯合報系資料照
大學申請入學備審資料如何「打假」，成了不少學校的難題。聯合報系資料照

115升大學申請入學日前已公告第一階段篩選結果，4月30日起至5月6日，通過第一階段考生可勾選上傳審查資料至甄選會。有鑒於於近年生成式AI發展以及去年申請入學多項弊端，數間大學如清華大學、陽明交通大學、中山大學今年都設有誠信聲明，要求考生確認備審資料無虛構，並揭露使用生成式AI協作的內容。

升大學申請入學管道已於3月31日公告第一階段篩選結果，計6萬5914人過篩，通過者仍須參加第二階段指定項目甄試，考生須於4月30日至各校系規定截止日前勾選、上傳審查資料。

今年數間國立大學多設有誠信聲明，清大表示，為維持審查評鑑的公平，請學生務必確認備審資料正確性，並聲明無虛構或誤導。若學生使用生成式AI協助準備審查資料，需妥善保存如手稿、筆記、參考文獻或AI生成內容的提示紀錄等原始資料。必要時，審查委員得要求提供電子或實體格式的原始資料以供查驗。

陽明交大與中山大學都設有一頁生成式AI使用聲明，要求學生揭露是否使用AI協作以及使用程度、樣態，並要求學生親自簽名具結，內容真實無誤，沒有捏造、抄襲、剽竊他人作品或代筆，違規者將依樣態接受取消錄取資格、開除學籍，甚至畢業後仍可追繳學位證書等懲處。

去年申請入學放榜後數名學生遭指因審查資料不實，影響招生公平。大學招聯會再次提醒考生，參與繁星推薦、申請入學等招生管道的考生，務必依誠信原則提交資料；各招生規定已明確規範，自報名起，無論錄取前後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，如被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等處置，情節重大者並函送司法單位。

清大 申請入學 中山大學

延伸閱讀

獨／申請入學二階開跑「面試成關鍵」 私立大學推面試指引

大學申請入學一階篩選 過篩比率84.2%創近5年新高

資通訊夯！申請入學一階篩選 頂大電機、機械超篩120人

相關新聞

申請入學備審資料月底開放上傳 多所頂大設「誠信聲明」

115升大學申請入學日前已公告第一階段篩選結果，4月30日起至5月6日，通過第一階段考生可勾選上傳審查資料至甄選會。有鑒於於近年生成式AI發展以及去年申請入學多項弊端，數間大學如清華大學、陽明交通大學、中山大學今年都設有誠信聲明，要求考生確認備審資料無虛構，並揭露使用生成式AI協作的內容。

私大推面試指引 拚二階甄選參與率

大學申請入學第二階段甄選將開跑，各校近年均擬定書面審查資料指引以利學生準備備審資料，今年東吳、大同、淡江、文化等數間私立大學再推出「面試指引」，說明面試方式與評核項目。校方表示，面試分數占比高，表現好壞幾乎決定錄取結果，因此學系傾向讓學生先了解評核項目，有利學生準備並提升二階參與率。

台大生傳系為何成為大熱門？104人力銀行分析三大要點

AI科技浪潮正重新定義大學熱門科系的版圖。根據104人力銀行最新觀察，今年大學申請入學進入第二階段，熱門科系出現顯著的「鐘擺效應」，具備跨域彈性的學群受到青睞，其中台灣大學生物產業傳播暨發展學系（生傳系）更脫穎而出，成為今年最大黑馬，熱度甚至超越電機、化工等傳統熱門科系。

獨／申請入學二階開跑「面試成關鍵」 私立大學推面試指引

升大學申請入學第二階段甄選將開跑，各校近年均擬定書面審查資料指引以利學生準備備審資料，今年如東吳、大同、淡江、文化等數所私立大學再推出「面試指引」，說明面試方式與評核項目。校方表示，面試分數占比高，表現好壞幾乎決定錄取結果，學系傾向讓學生先了解評核項目，有利學生準備並提升二階參與率。

以各校名義發布…網傳分科測驗招募試場人員 大考中心駁不實資訊：疑蒐集個資

近日有民眾發現，社群網路上有人以不同學校名義發布，稱正在招聘115學年度大學分科測驗考試考場引導人員。大考中心今天出面澄清，表示此為不實資訊，疑似要蒐集民眾個資，請勿依照表單提供個人資料。

學測完還有段考…高中生哪來時間做學習歷程？過來人嘆：根本「多錢」入學

學習歷程檔案是高中職學生必備的升學檔案，記錄三年修課紀錄、課程成果與多元表現。一名高中生發文，稱他就算考完學測也要準備段考，根本沒有時間做學習歷程，直言：「發明學習歷程的人到底在想什麼？」，對此，不少過來人指出有錢人會請工作室幫忙做學習歷程，普通人怎麼樣都比不上他們，該政策根本是多「錢」入學。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。