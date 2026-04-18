申請入學備審資料月底開放上傳 多所頂大設「誠信聲明」

115升大學申請入學日前已公告第一階段篩選結果，4月30日起至5月6日，通過第一階段考生可勾選上傳審查資料至甄選會。有鑒於於近年生成式AI發展以及去年申請入學多項弊端，數間大學如清華大學、陽明交通大學、中山大學今年都設有誠信聲明，要求考生確認備審資料無虛構，並揭露使用生成式AI協作的內容。

升大學申請入學管道已於3月31日公告第一階段篩選結果，計6萬5914人過篩，通過者仍須參加第二階段指定項目甄試，考生須於4月30日至各校系規定截止日前勾選、上傳審查資料。

今年數間國立大學多設有誠信聲明，清大表示，為維持審查評鑑的公平，請學生務必確認備審資料正確性，並聲明無虛構或誤導。若學生使用生成式AI協助準備審查資料，需妥善保存如手稿、筆記、參考文獻或AI生成內容的提示紀錄等原始資料。必要時，審查委員得要求提供電子或實體格式的原始資料以供查驗。

陽明交大與中山大學都設有一頁生成式AI使用聲明，要求學生揭露是否使用AI協作以及使用程度、樣態，並要求學生親自簽名具結，內容真實無誤，沒有捏造、抄襲、剽竊他人作品或代筆，違規者將依樣態接受取消錄取資格、開除學籍，甚至畢業後仍可追繳學位證書等懲處。

去年申請入學放榜後數名學生遭指因審查資料不實，影響招生公平。大學招聯會再次提醒考生，參與繁星推薦、申請入學等招生管道的考生，務必依誠信原則提交資料；各招生規定已明確規範，自報名起，無論錄取前後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，如被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等處置，情節重大者並函送司法單位。