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私大推面試指引 拚二階甄選參與率

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
升大學申請入學第二階段甄選將開跑，東吳、大同、淡江、文化等數所私立大學推出「面試指引」。圖為東吳大學。圖／本報資料照片
升大學申請入學第二階段甄選將開跑，東吳、大同、淡江、文化等數所私立大學推出「面試指引」。圖為東吳大學。圖／本報資料照片

大學申請入學第二階段甄選將開跑，各校近年均擬定書面審查資料指引以利學生準備備審資料，今年東吳、大同、淡江、文化等數間私立大學再推出「面試指引」，說明面試方式與評核項目。校方表示，面試分數占比高，表現好壞幾乎決定錄取結果，因此學系傾向讓學生先了解評核項目，有利學生準備並提升二階參與率。

今年多間私立大學都有公告面試指引，敘明面試評分項目，如專業領域知能、邏輯思考、思辨表達力、人格特質等。以東吳大學法律系為例，評核重點除申請動機、學習企圖心外，也須針對時事議題提出見解。

東吳大學人社學院長米建國說，學生進入二階甄選通常書面備審資料差異不大，多是要靠面試爭取機會，但常有人反映不知如何準備，再加上學生一階篩選時可能過數個志願，二階時多會發生撞期等困難，學系根據往年經驗先擬定指引，以利學生準備。

淡江大學教務長蔡宗儒表示，學校在書審及面試都有為考生製作準備指引，說明面試梯次、各學系評審重點，方便考生了解各學系面試要求。大同大學教務長魏哲弘說，有些學生面試時很明顯是背稿、背公式，學校提供明確指引，讓學生比較放心，也有利學系找到期望的學生樣態。

今年多間私校擬定申請入學面試準備指引，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉說，私校面對少子化壓力，校園宣傳做得比公校勤快，「客服」也做得比較好，透過指引先敘明清楚，學生也能準備得當，「自然會更願意嘗試。」

文化大學前教務長、法律系教授方元沂說，私校為了爭取學生，必須讓學生更快了解需準備的資料，「學系先準備好，學生會更有意願來。」

法律系 申請入學 面試 私大 東吳 文化

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