台大生傳系為何成為大熱門？ 104人力銀行分析三大要點

AI科技浪潮正重新定義大學熱門科系的版圖。根據104人力銀行最新觀察，今年大學申請入學進入第二階段，熱門科系出現顯著的「鐘擺效應」，具備跨域彈性的學群受到青睞，其中台灣大學生物產業傳播暨發展學系（生傳系）更脫穎而出，成為今年最大黑馬，熱度甚至超越電機、化工等傳統熱門科系。

104人力銀行職涯永續長王榮春分析，考生在選填志願時，不再僅以「高薪」或「熱門產業」為唯一導向，而是發展出三項關鍵的布局策略：首先是科系是否具備足夠的跨域彈性，其次為個人興趣，最後則是參考前一年的錄取率高低。當前一年某科系錄取門檻過高、競爭過於激烈時，下一年的考生往往會轉向錄取機率較高的科系以求穩健上榜。

針對今年爆紅的台大生傳系，王榮春認為該系橫跨傳播、農業、生物與社會科學，展現了「進可攻、退可守」的延展性。這類「類不分系」的學程不會過早限制學生的發展方向，符合現代職場「先多元、再聚焦」的發展策略。尤其NVIDIA執行長黃仁勳曾公開表示，未來文科生具備的人文素養與溝通能力，才是AI時代真正的科技新貴，這也引發市場觀察2026年是否會出現文科轉熱的趨勢。

104人力銀行指出，觀察近四年「學測/分科落點分析」的考生收藏榜單可以發現，2022年至2025年間，受歡迎的系組多具備「應用導向」與「出路延伸性高」的特色。 雖然2025年的收藏熱點仍集中在電機、資管、大數據等AI直接相關技術領域，但隨著AI應用的普及，具備跨域整合能力的科系正逐漸分食傳統單一專業系所的版圖。

對於即將面臨分科測驗的考生，王榮春建議應從興趣、上榜機會與未來性等三個面向進行最後衝刺與布局。考生應優先考慮技能可轉換性高、具備跨域發展潛力的學群，以降低未來的試錯成本。隨著各大專院校持續強化校學士自組學程、微學程等彈性制度，學生應善用落點分析工具，在有限的志願中做出最精準的配置，以應對快速變遷的產業趨勢。