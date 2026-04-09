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獨／申請入學二階開跑「面試成關鍵」 私立大學推面試指引

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
升大學申請入學第二階段甄選將開跑，東吳、大同、淡江、文化等數所私立大學推出「面試指引」。圖為東吳大學。圖／本報資料照片
升大學申請入學第二階段甄選將開跑，東吳、大同、淡江、文化等數所私立大學推出「面試指引」。圖為東吳大學。圖／本報資料照片

升大學申請入學第二階段甄選將開跑，各校近年均擬定書面審查資料指引以利學生準備備審資料，今年如東吳、大同、淡江、文化等數所私立大學再推出「面試指引」，說明面試方式與評核項目。校方表示，面試分數占比高，表現好壞幾乎決定錄取結果，學系傾向讓學生先了解評核項目，有利學生準備並提升二階參與率。

申請入學二階甄選將開跑，近期各大學均已公告書面資料審查指引，數所私立大學則再公告面試指引，先敘明面試評分項目，如專業領域知能、邏輯思考、思辨表達力、人格特質等。

以私校法律龍頭東吳大學法律系為例，每位考生需單獨接受一關面試，由三位面試委員對一名考生，評核重點除包括申請動機、學習企圖心外，也包括獨立思考和判斷能力，指引包括關心法律相關議題，也要能針對時事議題提出見解或觀察心得。

淡江大學教務長蔡宗儒表示，考量學生準備時可能遇到的問題，學校在書審及面試都有為考生製作準備指引，說明面試梯次、各學系評審重點，方便考生系統地了解各學系的面試要求及進行準備。

東吳大學人社學院院長米建國則表示，學生進入二階甄選通常書面備審資料差異不大，多是要靠面試爭取機會，而面試成績占比則多高達三至四成。學生一階篩選時可能過數個志願，二階時多會發生撞期等困難，被迫取捨實際參與的科系；再者，學生多反應不知面試如何準備，因此學系根據往年經驗、學生可能詢問的問題先擬定指引，以利學生準備，評估有利提升二階面試參與率。

米建國也說，過去也有學生或家長質疑，不知面試的標準為何、可能充滿私人因素，質疑其公平性。先公布指引，讓外界了解面試方式、評核項目，也能維護公平性。

大同大學教務長魏哲弘表示，近年很多學生對於口試不確定性感到焦慮，學校提供明確的指引會讓學生比較放心，學系也能藉由指引給予提點，說明學系期望的學生樣態。

魏哲弘也說，過去在做模擬面試時也鼓勵學生「做自己」，有些學生面試時很明顯是背稿、背公式，委員多看得出來，有時委員欣賞的，反而是願意表露、願意暢談的學生。

大同大學 淡江大學 東吳

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