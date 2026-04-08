以各校名義發布…網傳分科測驗招募試場人員 大考中心駁不實資訊：疑蒐集個資

近日有民眾發現，社群網路上有人以不同學校名義發布，稱正在招聘115學年度大學分科測驗考試考場引導人員。大考中心今天出面澄清，表示此為不實資訊，疑似要蒐集民眾個資，請勿依照表單提供個人資料。

有民眾日前於社群平台threads發現，部分貼文以數所高中為名義，稱正在招募今年分科測驗考試考場引導人員，工作一天約莫可領取三千多元的現金，填妥表格回傳資料即可。

大考中心呼籲民眾，網路上近日流傳招聘115學年度大學分科測驗考試考場引導人員，為不實資訊，提醒民眾切勿填寫表單或提供個人資料。

大考中心也說明，辦理各項試所需工作人員遴聘，皆由承區各考區大學，依既定試務程序與人員資格規定辦理，不會透過私社群帳號或網路進行招聘。提醒民眾或學生切勿點擊連結以及其所附表單，也不可供個人身分證字號、聯絡電話銀行帳戶或任何敏感個資，以免遭詐騙集團利用。也呼籲民眾，如發現仍有類似情形，可向大考中心反映或相關平台檢舉 。