聽新聞
0:00 / 0:00
以各校名義發布…網傳分科測驗招募試場人員 大考中心駁不實資訊：疑蒐集個資
近日有民眾發現，社群網路上有人以不同學校名義發布，稱正在招聘115學年度大學分科測驗考試考場引導人員。大考中心今天出面澄清，表示此為不實資訊，疑似要蒐集民眾個資，請勿依照表單提供個人資料。
有民眾日前於社群平台threads發現，部分貼文以數所高中為名義，稱正在招募今年分科測驗考試考場引導人員，工作一天約莫可領取三千多元的現金，填妥表格回傳資料即可。
大考中心呼籲民眾，網路上近日流傳招聘115學年度大學分科測驗考試考場引導人員，為不實資訊，提醒民眾切勿填寫表單或提供個人資料。
大考中心也說明，辦理各項試所需工作人員遴聘，皆由承區各考區大學，依既定試務程序與人員資格規定辦理，不會透過私社群帳號或網路進行招聘。提醒民眾或學生切勿點擊連結以及其所附表單，也不可供個人身分證字號、聯絡電話銀行帳戶或任何敏感個資，以免遭詐騙集團利用。也呼籲民眾，如發現仍有類似情形，可向大考中心反映或相關平台檢舉 。
【編輯推薦】
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。