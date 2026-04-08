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以各校名義發布…網傳分科測驗招募試場人員 大考中心駁不實資訊：疑蒐集個資

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
網路流傳分科測驗招募試場人員，大考中心今指出此為不實資訊。圖為去年分科試驗。圖／聯合報系資料照片
網路流傳分科測驗招募試場人員，大考中心今指出此為不實資訊。圖為去年分科試驗。圖／聯合報系資料照片

近日有民眾發現，社群網路上有人以不同學校名義發布，稱正在招聘115學年度大學分科測驗考試考場引導人員。大考中心今天出面澄清，表示此為不實資訊，疑似要蒐集民眾個資，請勿依照表單提供個人資料。

有民眾日前於社群平台threads發現，部分貼文以數所高中為名義，稱正在招募今年分科測驗考試考場引導人員，工作一天約莫可領取三千多元的現金，填妥表格回傳資料即可。

大考中心呼籲民眾，網路上近日流傳招聘115學年度大學分科測驗考試考場引導人員，為不實資訊，提醒民眾切勿填寫表單或提供個人資料。

大考中心也說明，辦理各項試所需工作人員遴聘，皆由承區各考區大學，依既定試務程序與人員資格規定辦理，不會透過私社群帳號或網路進行招聘。提醒民眾或學生切勿點擊連結以及其所附表單，也不可供個人身分證字號、聯絡電話銀行帳戶或任何敏感個資，以免遭詐騙集團利用。也呼籲民眾，如發現仍有類似情形，可向大考中心反映或相關平台檢舉 。

大考中心 分科測驗

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學測完還有段考…高中生哪來時間做學習歷程？過來人嘆：根本「多錢」入學

學習歷程檔案是高中職學生必備的升學檔案，記錄三年修課紀錄、課程成果與多元表現。一名高中生發文，稱他就算考完學測也要準備段考，根本沒有時間做學習歷程，直言：「發明學習歷程的人到底在想什麼？」，對此，不少過來人指出有錢人會請工作室幫忙做學習歷程，普通人怎麼樣都比不上他們，該政策根本是多「錢」入學。

申請入學一階沒過學習歷程檔案「打水漂」 立委要求教部滾動式檢討

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近年最高 申請入學1階 過篩比率84.2%

大學申請入學第一階段篩選結果昨揭曉，今年總計七萬八二八○人報名、六萬五九一四人通過第一階段篩選，過篩比率百分之八十四點二，創下近五年來新高，過篩考生平均通過二點八八的校系。受到產業界影響，資通訊相關科系熱門，頂尖大學電機系等超篩高達一二○人。

宜大招生傳捷報！申請入學報名人數逆勢上揚 200萬獎學金超吸

少子化衝擊高教招生，國立宜蘭大學展現「抗跌」實力。根據最新統計，宜大115學年度大學申請入學一階報名人數，比上學年度顯著成長，校方為延攬人才，宣布祭出最高200萬元「優秀新生獎學金」，更將於4月18日在宜蘭與台北舉辦說明會，協助優秀學子在二階甄試中脫穎而出。

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