快訊

崩潰！搭自強號女兒遭蝨子爬滿全身 台鐵緊急消毒

名為「集團自決」的屠殺！沖繩悲劇成觀光離島的黑歷史

再增16人！高雄毒春捲案173人送醫 檢追感染來源

聽新聞
0:00 / 0:00

申請入學2階將啟動 大學籲審查資料註明AI使用

中央社／ 台北8日電

大學申請入學第2階段甄試將於4月底開放上傳審查資料，各校系也提供準備指引，清大和陽明交大提醒，考生若使用AI協助準備審查資料，務必說明使用範圍並保留原始資料。

大學甄選入學委員會於3月31日公告115學年申請入學管道第1階段篩選結果，6萬5914人通過第1階段篩選，通過篩選者仍須參加第2階段指定項目甄試；考生須於4月30日至各校系規定截止日前上傳相關審查資料。

為幫助考生瞭解第2階段甄試審查資料準備方向，各校系近日陸續公布115學年審查資料準備指引，考生可透過申請入學網站專區查詢。

例如台灣大學醫學系建議考生具體說明對高中學習歷程的反思，包括有哪些知識能力成長、做了哪些就讀該系的準備、未來學習計畫與生涯規劃等；在多元表現方面，可具體說明自主學習計畫的收穫與反思、透過服務而獲得學習的經驗。

清華大學電機工程系則重視學生校內整體表現和學生是否具備數理與邏輯推演能力，建議考生可說明學習過程的反思、就讀動機、學習內涵與該系的關聯性；在學習歷程方面，可自述人生中遇到印象最深刻的事件或挑戰及解決的方式。

清華大學也提醒，為維持審查評鑑的公平，請考生在書審資料中確認資料真實性，並聲明無虛構或誤導成分，除了純粹分析工具性質外，若考生使用生成式AI方案協助準備審查資料，務必說明哪些部分使用，並妥善保存相關原始資料。

陽明交通大學資訊工程系乙組除了請考生呈現修課紀錄、高中課程產生的學習成果與作品，也建議可自述在求學過程中，如何培養及運用自己的專長能力，自身專長與資訊相關領域的關聯性、未來就讀資工系後如何發揮與整合。

陽明交通大學提到，考生若使用任何AI工具，應簡要說明使用的具體方式，以及AI工具在哪些方面提供幫助，在資料中明確註明用途及使用範圍，同時保留原始資料，並避免提供不實或誤導的資訊；如提供資料有與事實不符，經察覺後將取消錄取資格或開除學籍。

清華大學 陽明交通大學 申請入學

延伸閱讀

近年最高 申請入學1階 過篩比率84.2%

AI半導體夯 靜宜人工智慧系申請入學超篩353人

台大申請入學一階通過率39.9% 生傳系報名最多、機械系超篩124人

四技申請入學7484名額　1階篩選通過率53%

相關新聞

學測完還有段考…高中生哪來時間做學習歷程？過來人嘆：根本「多錢」入學

學習歷程檔案是高中職學生必備的升學檔案，記錄三年修課紀錄、課程成果與多元表現。一名高中生發文，稱他就算考完學測也要準備段考，根本沒有時間做學習歷程，直言：「發明學習歷程的人到底在想什麼？」，對此，不少過來人指出有錢人會請工作室幫忙做學習歷程，普通人怎麼樣都比不上他們，該政策根本是多「錢」入學。

申請入學一階沒過學習歷程檔案「打水漂」 立委要求教部滾動式檢討

大學申請入學管道昨日公告一階段篩選結果，整體過篩比率達到84.2%，創下近五年新高。但立委接獲學生陳情，指因無通過校系篩選門檻，高一就開始做的學習歷程檔案最終卻無法派上用場，學生很氣餒，要求教育部做成效評估與檢討。教育部則表示，已責成考試入學委員會和高中端，看學習歷程檔案是否要與時俱進。

資通訊外溢效應 化工、應化系門檻提升

今年大學申請入學第一階段篩選結果，資通訊等相關科系依舊熱門，不少科系多有超篩的狀況，不過得勝者文教則分析，今年資通訊效應也外溢到化工系，包括台大化工、清大化工、陽明交大應化系等，相較去年一階段過篩門檻級分數均提升。

近年最高 申請入學1階 過篩比率84.2%

大學申請入學第一階段篩選結果昨揭曉，今年總計七萬八二八○人報名、六萬五九一四人通過第一階段篩選，過篩比率百分之八十四點二，創下近五年來新高，過篩考生平均通過二點八八的校系。受到產業界影響，資通訊相關科系熱門，頂尖大學電機系等超篩高達一二○人。

宜大招生傳捷報！申請入學報名人數逆勢上揚 200萬獎學金超吸

少子化衝擊高教招生，國立宜蘭大學展現「抗跌」實力。根據最新統計，宜大115學年度大學申請入學一階報名人數，比上學年度顯著成長，校方為延攬人才，宣布祭出最高200萬元「優秀新生獎學金」，更將於4月18日在宜蘭與台北舉辦說明會，協助優秀學子在二階甄試中脫穎而出。

資通訊效應外溢！頂大化工、應化系申請入學一階過篩門檻提升

115學年度升大學申請入學第一階段篩選結果今天公告，大學端與甄選會多表示，今年AI、資通訊等相關科系依舊熱門，不少科系多有超篩的狀況。得勝者文教則分析，今年資通訊效應也外溢到「化工系」，過去化工系多較不受關注，今年如台大化工、清大化工、陽明交大應化系等，相較去年一階段過篩門檻級分數均提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。