申請入學2階將啟動 大學籲審查資料註明AI使用

大學申請入學第2階段甄試將於4月底開放上傳審查資料，各校系也提供準備指引，清大和陽明交大提醒，考生若使用AI協助準備審查資料，務必說明使用範圍並保留原始資料。

大學甄選入學委員會於3月31日公告115學年申請入學管道第1階段篩選結果，6萬5914人通過第1階段篩選，通過篩選者仍須參加第2階段指定項目甄試；考生須於4月30日至各校系規定截止日前上傳相關審查資料。

為幫助考生瞭解第2階段甄試審查資料準備方向，各校系近日陸續公布115學年審查資料準備指引，考生可透過申請入學網站專區查詢。

例如台灣大學醫學系建議考生具體說明對高中學習歷程的反思，包括有哪些知識能力成長、做了哪些就讀該系的準備、未來學習計畫與生涯規劃等；在多元表現方面，可具體說明自主學習計畫的收穫與反思、透過服務而獲得學習的經驗。

清華大學電機工程系則重視學生校內整體表現和學生是否具備數理與邏輯推演能力，建議考生可說明學習過程的反思、就讀動機、學習內涵與該系的關聯性；在學習歷程方面，可自述人生中遇到印象最深刻的事件或挑戰及解決的方式。

清華大學也提醒，為維持審查評鑑的公平，請考生在書審資料中確認資料真實性，並聲明無虛構或誤導成分，除了純粹分析工具性質外，若考生使用生成式AI方案協助準備審查資料，務必說明哪些部分使用，並妥善保存相關原始資料。

陽明交通大學資訊工程系乙組除了請考生呈現修課紀錄、高中課程產生的學習成果與作品，也建議可自述在求學過程中，如何培養及運用自己的專長能力，自身專長與資訊相關領域的關聯性、未來就讀資工系後如何發揮與整合。

陽明交通大學提到，考生若使用任何AI工具，應簡要說明使用的具體方式，以及AI工具在哪些方面提供幫助，在資料中明確註明用途及使用範圍，同時保留原始資料，並避免提供不實或誤導的資訊；如提供資料有與事實不符，經察覺後將取消錄取資格或開除學籍。