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段考後又有學測…高中生哪來時間做學習歷程？過來人嘆：根本「多錢」入學

聯合新聞網／ 綜合報導
一名高中生抱怨根本沒有時間做學習歷程。示意圖／ingimage
一名高中生抱怨根本沒有時間做學習歷程。示意圖／ingimage

學習歷程檔案是高中職學生必備的升學檔案，記錄三年修課紀錄、課程成果與多元表現。一名高中生發文，抱怨就算考完學測也要準備段考，根本沒有時間做學習歷程，直言：「發明學習歷程的人到底在想什麼？」對此，不少過來人指出有錢人會請工作室幫忙做學習歷程，普通人怎麼樣都比不上他們，批評該政策根本是多「錢」入學。

一名高中生在Threads發文，表示他就讀於升學為主的學校，就算考完學測，也還要準備段考，根本沒有時間做「學習歷程」與作品集，質疑發明學習歷程的人是否真的上過學。

此文一出，引起許多過來人的共鳴，有網友認為學習歷程簡直是「多錢入學」，一般的高中生根本沒時間準備作品集，反而是有錢的學生能夠請外面的廠商做、也能參加國立大學舉辦的營隊，普通學生怎麼樣都比不過他們。

有網友分享參加營隊的價格，例如陽明人才培育計畫5千5百元、台大解剖一日營2千元、台大藥學營9千元，重點是「做那麼多還不一定有作用」。

也有網友透露，他就是花1萬元參加大學夏令營、並額外又花5萬元請專家修改學習歷程的學生，最後備審資料拿90分以上，有資源的同學還會利用私人實驗室把備審資料弄得更加漂亮，坦言「這政策就是軍備競賽」，把所有學生弄得焦頭爛額。

該網友進一步建議，找專家做學習歷程「一定要找有料的」，因為備審資料與大學入學口試相輔相成，教授很可能會把學習歷程裡的資料當成面試題目，真正厲害的專家會挖洞給教授問，建議高中生不要只找幫你排版的專家而已，更不要報名「團體班」，因為那種無法幫你做客製化檔案。

近日立委接獲高中生陳情，指因未通過校系篩選門檻，「高一就開始做的學習歷程檔案最終卻無法派上用場」，讓學生很氣餒，要求教育部做成效評估與檢討。教育部回應，已責成考試入學委員會和高中端，看學習歷程檔案是否要與時俱進。

學習歷程檔案 高中生 多元入學 升學

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