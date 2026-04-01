資通訊外溢效應 化工、應化系門檻提升
今年大學申請入學第一階段篩選結果，資通訊等相關科系依舊熱門，不少科系多有超篩的狀況，不過得勝者文教則分析，今年資通訊效應也外溢到化工系，包括台大化工、清大化工、陽明交大應化系等，相較去年一階段過篩門檻級分數均提升。
得勝者文教升學輔導專家陳佑榮表示，今年醫學、牙醫、電機等科系依舊熱門、熱度不降，但也觀察到化工與應化等科系，一階段過篩分數上升。
其中台大化工單看數Ａ與自然，清大看英文、數Ａ、自然，兩者相較去年，都增加一級分；陽明交大應化系參採國、英、數Ａ、自，更較去年提升了二級分。
陳佑榮表示，私立大學龍頭如長庚、中原大學，若看英文、數Ａ、自然成績，兩者的化工系雖有分組，但一階過篩門檻都有二至三級分的跳度，代表選填化工系的學生族群整體能力都有提升，評估資通訊效應確實外溢到了化工系，「圈圈正慢慢擴張。」
陳佑榮認為，近期如輝達執行長黃仁勳等科技界人士也鼓勵學生不要只填電機、資工系，再加上近年不少化工系學生畢業也多能進入科技大廠，種種因素都推升了今年化工系的一階分數。
另外，陳佑榮也談到，近年願意把社會科納入參採的醫學系愈來愈多，也推升了社會科的報考人數和頂標人數，如中國醫藥大學醫學系，一階過篩門檻從去年的四科五十六級分，增為五十七級分，推測就和今年參採社會科有關；台大醫學系雖然降一級分，但評估只是帳面上的異動，整體學生素質還是不受影響。
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