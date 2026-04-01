近年最高 申請入學1階 過篩比率84.2%

大學申請入學第一階段篩選結果昨揭曉，今年總計七萬八二八○人報名、六萬五九一四人通過第一階段篩選，過篩比率百分之八十四點二，創下近五年來新高，過篩考生平均通過二點八八的校系。受到產業界影響，資通訊相關科系熱門，頂尖大學電機系等超篩高達一二○人。

大學甄選會事務組組長連昭雯表示，今年考生一階段過篩比率為近五年來最高，評估是各系調整篩選政策，如放寬參採科目、降低檢定標準、提高篩選倍率等措施，都提升了學生通過第一階段的機會，也讓考生平均通過校系數來到二點八八個，為近三年最高。

連昭雯也談到，今年ＡＩ相關科系多有超篩的狀況，如成大電機工程系乙組，沒有面試、筆試，僅設有資料審查門檻，今年超篩一二○人；台大機械工程系也也超篩一二四人。私校如靜宜大學人工智慧應用學位學程，超篩更達三五三人，評估是該學程檢定標準普通，因此吸引不少學生選填。

但連昭雯也說，雖然資通訊相關科系超篩人數偏多，但通過一階篩選的學生仍須報名第二階段甄選，根據往例，若學生對過篩科系不滿或碰上二階撞期等，便不會報名每個過篩科系二階甄選。

台大註冊組長李宏森則談到，今年台大申請入學報名人次達一萬四○一九人，不含公費生提供一七八八個名額，五千六百人次通過一階篩選，通過比例為百分之卅九點九。

李宏森表示，今年熱門科系如生傳系，五二二人報名，但該系只要招廿人，報名倍率高達廿六倍，最終六十二人過篩；報名順位第二多為化工系，該系歷年報名人數均多，今年五一三人報名，該系欲招六十三人，最後二一七人過篩；電機系也有四三二人報名，該系預計招九十四人，二四三人通過一階篩選。

李宏森談到，傳統熱門科系如醫學系，今年二二三人報名，一六三人通過一階段篩選，最低一階過篩門檻為學測四科、五十八級分，比去年低一級分，而去年醫學系通過一階篩選的學生中，有六十二人為四科滿級分，今年減為廿九人，評估和今年參採異動，從本來的參採英文改參採社會有關。

另外，牙醫系則維持一階過篩四科、五十九級分的門檻；電機系最低過篩門檻則為三科、四十四級分。