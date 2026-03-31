宜大招生傳捷報！申請入學報名人數逆勢上揚 200萬獎學金超吸
少子化衝擊高教招生，國立宜蘭大學展現「抗跌」實力。根據最新統計，宜大115學年度大學申請入學一階報名人數，比上學年度顯著成長，校方為延攬人才，宣布祭出最高200萬元「優秀新生獎學金」，更將於4月18日在宜蘭與台北舉辦說明會，協助優秀學子在二階甄試中脫穎而出。
多數大學面臨學生來源萎縮，宜大穩健辦學，學生報名逆勢成長；115學年度申請入學一階報名人數較114學年度成長近一成，在激烈競爭中，通過一階篩選人數1457 人，較去年1426 人成長，在報名總數攀升情況下，超過3倍篩選倍率，顯示考生素質與競爭熱度同步推升。
校方表示，這項數據反映出宜大在資通訊、生物科技及工程領域的深厚根基，已成為學子心中「高 CP 值、務實致用」首選，百年名校的品牌底蘊結合創新教學，是招生逆勢成長的主因。
宜蘭大學針對優秀新生規劃獎勵方案，涵蓋學士至博士階段：
●學士班（繁星／申請）：學測任4科滿級分者，4年最高可領取200萬元；達頂標或前標考生也有8萬至50萬元不等獎勵，實質減輕學子負擔。
●碩博士深造：博士班非在職生（1-3年級）每月發給4萬元助學金，鼓勵優秀校友與頂尖學子留校深耕研究。
宜大訂4月18日（六）在宜蘭場及台北場舉辦說明會，宜蘭場上午9時30分至11時30分，在國立宜蘭大學綜合大樓1樓；台北場下午3時至5時，在集思交通部國際會議中心5樓（捷運東門站旁），報名至4月15日，現場安排各系教授親自解析學系特色、課程規劃及未來出路，歡迎參加。
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