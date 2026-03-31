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AI大熱門 資通訊效應外溢 頂大化工、應化系申請入學一階過篩門檻提升

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年度升大學申請入學第一階段篩選結果今天公告，升學輔導專家指出，今年能看到化工系、應化系受學生親睞，一階段過篩門檻分數提升。本報資料照片
115學年度升大學申請入學第一階段篩選結果今天公告，升學輔導專家指出，今年能看到化工系、應化系受學生親睞，一階段過篩門檻分數提升。本報資料照片

115學年度升大學申請入學第一階段篩選結果今天公告，大學端與甄選會多表示，今年AI、資通訊等相關科系依舊熱門，不少科系多有超篩的狀況。得勝者文教則分析，今年資通訊效應也外溢到「化工系」，過去化工系多較不受關注，今年如台大化工、清大化工、陽明交大應化系等，相較去年一階段過篩門檻級分數均提升。

得勝者文教升學輔導專家陳佑榮表示，今年醫學、牙醫、電機等科系依舊熱門、熱度不降，但也觀察到化工與應化等科系，一階段過篩分數上升。若台大化工單看數A與自然，清大看英文、數A、自然，兩者相較去年都增加1級分；陽明交大應化系參採國、英、數Ａ、自，更較去年提升了2級分。

陳佑榮也指出，私立大學龍頭如長庚、中原大學，若看英文、數A、自然成績，兩者的化工系雖有分組，但一階過篩門檻都有2至3級分的跳度，代表選填化工系的學生族群整體能力都有提升，評估資通訊效應確實外溢到了化工系，「圈圈正慢慢擴張。」

陳佑榮說，材料、電機等科系分數已經不容易再提高，但化工系過去確實沒有獲得太大的關注，但近期如黃仁勳等科技界人士也鼓勵學生不要只填電機、資工系，又近年不少化工系學生畢業也多能進入科技大廠，能如實地看到化工系的出路亦佳，加上學生間的資訊流通不再這麼閉塞，都推升了今年化工系的一階分數。

另外，陳佑榮也說，今年各大醫學系若參採學測4科，錄取分數多有來到57級分。又近年願意把社會科納入參採的醫學系愈來愈多，也推升了社會科的報考人數和頂標人數，如中國醫藥大學醫學系，一階過篩門檻從去年的4科56級分增為57級分，推測就和今年參採社會科有關；台大醫學系雖然降1級分，但評估只是帳面上的異動，整體學生素質還是不受影響。

私立大學 清大 黃仁勳

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