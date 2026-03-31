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AI半導體夯 靜宜人工智慧系申請入學超篩353人
115學年大學申請入學1階篩選結果公告，超篩人數較多的學系和AI、智慧機械、半導體相關，例如靜宜大學人工智慧應用系超篩353人、台大機械工程系超篩124人。
大學甄選入學委員會今天公告115學年大學申請入學管道第1階段篩選結果，有64校參與招生，提供5萬450個名額，7萬8280人報名，6萬5914人通過1階篩選，通過篩選率84.2%。
大學甄選委員會聯合會組長連昭雯接受媒體聯訪時表示，今年通過1階篩選比率提升，推估有兩個原因，首先是名額比去年略減，但預計甄試人數比去年增加，其次是學系調整篩選政策，例如放寬採計科目、降低檢定標準、提高篩選倍率，因此考生平均通過篩選校系數是近3年最高。
觀察超額篩選（通過篩選人數高於預計甄試人數）狀況，連昭雯提到，超篩人數較多的學系多和AI、智慧機械、半導體相關，例如台大機械工程系超篩124人、成大電機工程系乙組沒有面試及筆試，僅須審查資料，超篩120人。
私校部分，連昭雯指出，靜宜大學人工智慧應用系超篩353人，評估除了和AI相關，加上檢定標準沒有設定太高，吸引不少學生選填。
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