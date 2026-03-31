台大申請入學一階通過率39.9% 生傳系報名最多、機械系超篩124人
台灣大學今天公布115學年申請入學1階篩選結果，5600人次通過篩選，通過率39.9%，以生物產業傳播暨發展學系522人報名最多，超額篩選則以機械系124人最多。
大學甄選入學委員會公告115學年大學申請入學管道第1階段篩選結果，有64校參與招生，提供5萬450個名額，7萬8280人報名，6萬5914人通過1階篩選，通過篩選率84.2%。
台大教務處註冊組長李宏森接受媒體聯訪時表示，台大今年申請入學（不含公費生）有1788個名額，1萬4019人次報名，比去年少203人次，5600人次通過第1階段篩選，通過率39.9%；各系通過篩選門檻最低落在採計學測3科30級分、4科44級分。
熱門學系部分，李宏森提到，報名人數最多的是生傳系522人，提供20個名額，62人通過1階篩選；報名第二多的是化工系，招63人，513人報名，217人通過一階篩選；超額篩選（過篩人數多於預計甄試人數）較多的是機械系，82個名額，499人報名，370人通過篩選，超篩124人。
李宏森指出，今年醫學系有223人報名，163人通過篩選，超篩61人，最低落在4科58級分，比去年低1級分，去年醫學系通過篩選考生有62人滿級分（4科60級分），今年為29人，推估可能是因採計科目變動，由採計英文改採計社會。
另外，台大牙醫系有36人通過篩選，最低落在4科59級分；台大電機系有94個名額，432人報名，243人通過篩選，最低落在3科44級分，有121人是3科滿級分（45級分）。
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