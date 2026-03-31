申請入學一階 台大醫學系58級分過篩、電機系44級分

115學年度升大學申請入學第一階段篩選結果今天公告。國立台灣大學統計，今年台大申請入學第一階段通過率為39.9%，僅比去年略增0.1%。熱門科系如醫學系，最低過篩門檻為4科58級分，評估與今年改採社會科有關，略低於牙醫系4科59級分；電機系則為3科44級分。

甄選會今天公告申請入學第一階段篩選結果。台大註冊組組長李宏森表示，今年台大申請入學報名人次達1萬4019人，不含公費生，台大提供1788個名額，5600人次通過第一階段篩選，通過比率為39.9%。

李宏森也說，今年熱門科系如生傳系，總計達522人報名，但該系只要招20人，報名倍率高達26倍，最終62人過篩；報名順位第二多者為化工系，該系歷年報名人數均多，今年513人報名，該系欲招63人，最後217人過篩；電機系也有432人報名，該系預計招94人，243人通過一階篩選。

李宏森表示，傳統熱門科系如台大醫學系，今年223人報名，163人通過一階段篩選，最低一階過篩門檻為學測4科（國、數Ａ、社、自）58級分，比去年低1級分，而去年醫學系通過一階篩選的學生中，有62人為4科滿級分，今年減為29人，評估和今年參採異動，從本來的參採英文改參採社會有關。

另外，李宏森也指出，牙醫系則維持一階過篩4科（國、數Ａ、英、自）59級分的門檻；電機系最低過篩門檻則為3科（英、數Ａ、自）44級分。

至於今年台大科系中通過一階最低門檻，李宏森說，某系一階通過門檻為3科30級分，比去年再低2級分，該系不是熱門學系，但很注重興趣導向，雖然過篩門檻不高但側重興趣，「畢竟有興趣學習最重要。」另也提醒考生，今天通過一階篩選的考生仍要報名二階篩選，繳費並上傳書面審查資料，兩者備齊，才能參加二階甄選。