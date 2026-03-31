資通訊夯！申請入學一階篩選 頂大電機、機械超篩120人
115學年度升大學申請入學第一階段篩選結果今天公告。大學甄選會統計，今年申請入學報名人數7萬8280人，通過第一階段篩選人數為6萬5914人，過篩比例84.2%，為近5年來最高。甄選會分析，學系今年多調整篩選政策，傾向先讓學生過一階再行二階選才，再者，也受產業影響，今年AI相關科系如成大電機工程系乙組、台大機械工程系，超篩人數都達120人。
甄選會統計也指出，今年計2206個校系參與招生、總名額5萬450個；總報名人數7萬8280人，由於每名學生最多可於該管道報名6個校系，今年考生報名校系數來到43萬9247個，平均申請校系數為5.61個。
甄選會事務組組長連昭雯表示，今年考生一階段過篩比例84.2%，為近5年來最高。評估是今年各系調整篩選政策，如放寬參採科目、放寬檢定標準等，都提升了學生通過第一階段的機會，也讓考生平均通過校系數來到2.88個，為近三年最高。評估是學系傾向先讓學生通過一階，到了第二階段再選才。
又受到近年資通訊產業暢旺影響，連昭雯也談到，今年AI相關科系多有超篩的狀況。如成大電機工程系乙組，沒有面試、筆試，僅設有資料審查的門檻，今年超篩120人；台大機械工程系也同樣超篩120人。私立大學則如靜宜大學人工智慧應用學位學程，超篩更達353人，評估是該學程檢定標準普通，因此吸引不少學生選填。
但連昭雯也說，雖然資通訊相關科系超篩人數偏多，但通過一階篩選的學生仍須報名第二階段甄選，根據往例，若學生對過篩科系不滿或碰上二階撞期等，便不會報名每個過篩科系二階甄選，「學生還會再做一次選擇。」
而根據近年台大、陽明交大等校統計，報名二階甄選的學生佔比多在7成5左右。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。