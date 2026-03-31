資通訊夯！申請入學一階篩選 頂大電機、機械超篩120人

115學年度升大學申請入學第一階段篩選結果今天公告。大學甄選會統計，今年申請入學報名人數7萬8280人，通過第一階段篩選人數為6萬5914人，過篩比例84.2%，為近5年來最高。甄選會分析，學系今年多調整篩選政策，傾向先讓學生過一階再行二階選才，再者，也受產業影響，今年AI相關科系如成大電機工程系乙組、台大機械工程系，超篩人數都達120人。

甄選會統計也指出，今年計2206個校系參與招生、總名額5萬450個；總報名人數7萬8280人，由於每名學生最多可於該管道報名6個校系，今年考生報名校系數來到43萬9247個，平均申請校系數為5.61個。

甄選會事務組組長連昭雯表示，今年考生一階段過篩比例84.2%，為近5年來最高。評估是今年各系調整篩選政策，如放寬參採科目、放寬檢定標準等，都提升了學生通過第一階段的機會，也讓考生平均通過校系數來到2.88個，為近三年最高。評估是學系傾向先讓學生通過一階，到了第二階段再選才。

又受到近年資通訊產業暢旺影響，連昭雯也談到，今年AI相關科系多有超篩的狀況。如成大電機工程系乙組，沒有面試、筆試，僅設有資料審查的門檻，今年超篩120人；台大機械工程系也同樣超篩120人。私立大學則如靜宜大學人工智慧應用學位學程，超篩更達353人，評估是該學程檢定標準普通，因此吸引不少學生選填。

但連昭雯也說，雖然資通訊相關科系超篩人數偏多，但通過一階篩選的學生仍須報名第二階段甄選，根據往例，若學生對過篩科系不滿或碰上二階撞期等，便不會報名每個過篩科系二階甄選，「學生還會再做一次選擇。」

而根據近年台大、陽明交大等校統計，報名二階甄選的學生佔比多在7成5左右。