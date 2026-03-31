申請入學醫學系10校超篩349人次 長庚多110人居冠

115學年大學申請入學1階篩選結果今天公告，11校醫學系提供573個一般生名額，預計甄試1647人次，1996人次通過篩選，10校超額篩選共349人次，以長庚醫學系超篩110人最多。

大學甄選入學委員會今天公告115學年大學申請入學管道第1階段篩選結果，有64校參與招生，提供5萬450個名額，7萬8280人報名，6萬5914人通過1階篩選，通過篩選率84.2%。

甄選會網站資料顯示，115學年醫學系一般生（自費）有11校提供573個名額，預計甄試1647人次，有1996人次通過篩選，其中10校超額篩選（通過篩選人數高於預計甄試人數）共349人次，以長庚醫學系超篩110人最多，其次為高醫大醫學系超篩80人，台大醫學系超篩61人。

牙醫系部分，甄選會網站資料指出，115學年牙醫系一般生（自費）有7校提供200個名額，預計甄試595人次，有697人次通過篩選，7校牙醫系都出現超額篩選共102人次，以高醫大超篩28人最多，其次是北醫大超篩23人。