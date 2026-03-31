升大學申請入學一階篩選 過篩比率84.2%創近3年新高

115學年度升大學申請入學第一階段篩選結果今天公告。大學甄選會統計，今年申請入學報名人數7萬8280人較去年略減，通過第一階段篩選人數為6萬5914人，通過篩選比率84.2%，為近3年來新高；通過篩選的考生平均通過2.88個校系，也較去年略增。

申請入學一階篩選結果已公告於大學甄選會網站，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果。甄選會統計也指出，今年計2206個校系參與招生、總名額5萬450個；總報名人數7萬8280人，由於每位學生最多可於該管道報名6個校系，今年考生報名校系數來到43萬9247個，平均申請校系數為5.61個。

甄選會表示，通過第一階段篩選後，考生是取得參與大學第二階段甄試的資格，能否錄取仍須經大學甄試後決定。各大學近日內將寄發指定項目甄試通知及其他相關資料予通過一階篩選的考生，考生須於規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定上傳或送繳相關證明或資料。

甄選會也指出，第二階段指定項目甄試校系要求的審查資料，除另有規定外，須於繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式繳交至甄選會。審查項目中如有要求課程學習成果、多元表現，考生如為當學年度高三應屆畢業生或110學年度以後畢業的考生，可選擇自學生學習歷程資料庫中勾選資料檔案後上傳，或自行製作PDF格式檔案後上傳；其餘考生則以自行製作PDF格式檔案後上傳。

此外，為了先讓考生了解上傳步驟，甄選會將依照往例，於今年4月10日至4月15日每日上午9時至下午9時，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料。甄選委員會已將操作說明與操作教學影音檔公告在「申請入學」網頁，通過第一階段篩選考生上網查看並把握測試期間，提早熟悉操作流程。

測試系統網址進入後選擇「申請入學」網頁，再點選「審查資料上傳」項下「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」，即可進行審查資料上傳測試作業。

甄選會也提醒，高三應屆畢業考生於測試系統內，如檢視學習歷程中央資料庫第一至第四學期學習歷程資料有疑義，務必於4月16日中午12時前，每日上班時間向就讀的高中學校反映，以維護自身甄試權益。