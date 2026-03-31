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申請入學一階今公布 篩選結果上午9時看這查

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申請入學一階今公布 篩選結果上午9時看這查

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年度大學「申請入學」今天上午9時在甄選委員會網站公告篩選結果。示意圖。圖／聯合報系資料照片
115學年度大學「申請入學」今天上午9時在甄選委員會網站公告篩選結果。示意圖。圖／聯合報系資料照片

115學年度大學「申請入學」，大學甄選入學委員會依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，預計今天上午9時，在甄選委員會網站公告篩選結果。

考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後四碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。

甄選委員會說，今年有64所大學、共計2206個學系組參與招生，招生名額總數為5萬450個，其中資安組130個，離島外加名額241個、原住民外加名額3106個、願景計畫外加名額543個。

學測 申請入學

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