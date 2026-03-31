申請入學一階今公布 篩選結果上午9時看這查

高雄市六龜高中今年繁星計畫交出漂亮成績單，10名推薦學生全數上榜，達成百分百錄取率，另有1人透過特殊選才錄取理想校系，在資源相對有限的偏鄉環境中，寫下優異的升學成果。

2026-03-23 12:44