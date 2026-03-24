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捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「真的很差嗎」 網挺：別在意他人目光

聯合新聞網／ 綜合報導
一位家長分享，孩子在繁星推薦中捨棄國立大學電機系，轉而投向私立大學數學系的懷抱，但孩子做出決定後身邊卻質疑不斷，令家長十分納悶。繁星示意圖。圖／AI生成
一位家長分享，孩子在繁星推薦中捨棄國立大學電機系，轉而投向私立大學數學系的懷抱，但孩子做出決定後身邊卻質疑不斷，令家長十分納悶。繁星示意圖。圖／AI生成

115學年大學學測繁星推薦於19日放榜，根據聯合報報導，今年繁星第一類至第七類學群錄取率為62.7%，缺額總計922個。在AI熱潮下，今年考生選系時更傾向電資、工程學系，不過近期卻有一位學生選擇「棄電從數」，一位家長分享，孩子在繁星推薦中捨棄國立大學電機系，轉而投向私立大學數學系的懷抱，但孩子做出決定後身邊卻質疑不斷，令他十分納悶。

繁星推薦結果揭曉後，一位家長在臉書社團「115學測及分科考生家長交流討論」分享，孩子最終錄取了輔仁大學數學系資訊數學組。然而，這份喜悅背後卻伴隨不少雜音，身邊不乏「為什麼選私立？」、「數資系好嗎？」甚至「上不了國立嗎？」等質疑，讓家長不禁納悶，當許多人擠破頭想進入私立中小學時，到了大學階段，私立校系反而成了被質疑的標籤，「為何身邊的聲音是讀私立大學就不好呢？數學系真的很差嗎？」

該家長進一步說明，孩子並非上不了國立大學，當時甚至有國立電機系的選項，但考量地理位置後決定放棄。面對外界對科系的偏見，他感嘆：「二類組哪一系不辛苦？」，但他選擇支持孩子走這條沒走過的路，不論孩子選擇哪個科系，自己都為他驕傲。

貼文曝光後，隨即引發家長們熱烈討論。許多網友直言，社會長期對國立大學過度「鍍金」，卻忽略師資、校方提供資源和辦學品質才是核心。有家長指出：「社會的迷思就是國立才好，殊不知現在私校辦的比國立更好」；更有網友分析，輔大作為北部私校龍頭，部分二類組科系的錄取門檻甚至高於國立大學，表示「除了國立學費較便宜，很多在業界的資源還不如傳統私立大學」。

對原PO的掙扎，大批網友則鼓勵應秉持「選你所愛」的態度，不必活在別人的評價裡，「若小孩是興趣就想讀數資，不是只為了快點上岸，那就很好，別人的話聽不完，是自己想要的讀的才會開心」、「可以唸國立卻反而選擇私立根本不用解釋，喜歡哪個學校科系自己決定，一點都不用在意別人眼光，何況是解釋」、「認同電機系出路好，但當然自己認為OK就好，不用理別人說什麼，機會讓給其他想去的人也蠻好」。

至於數學系的職涯前景，網友也紛紛提供建議，為原PO打強心針，「數學系讀的好，要再考研或轉系選擇也很好，不用管別人怎麼講」、「之前數學系的學生，有一部分轉往統計所，生物統計有去約翰霍普金斯念碩博士，甚至有轉戰華爾街的例子」、「經過數學系的邏輯訓練，考金融證照、寫程式，都相對佔優勢，有人59級分就是選數學系，進去後發現系上還有60級分的」、「對數學有熱忱比較重要，研究所目標可放在國立大學」。

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