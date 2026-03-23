六龜高中繁星上榜率百分百 10人摘星點亮偏鄉深耕教育

高雄市六龜高中今年繁星計畫交出漂亮成績單，10名推薦學生全數上榜，達成百分百錄取率，另有1人透過特殊選才錄取理想校系，在資源相對有限的偏鄉環境中，寫下優異的升學成果。

這次繁星推薦榜單中，10名學生依興趣與專長分別錄取全國多所大學與熱門科系，包括醫學、法律、心理、資訊、語文與社會科學等多元領域，其中4位是原住民學生，布農族學生撒菲．搭給斯拿伯安錄取國立東華大學法律學系，進入大學受訓養成批判思考，未來朝司法之路邁進。

郭芷芸錄取中國醫藥大學營養學系，立志未來成為營養師，回到偏鄉照顧在地居民健康。透過特殊選材管道錄取高雄醫學大學運動醫學系的黃聖涵，投入體育與健康領域，將興趣轉化為專業。

「對偏鄉孩子來說，每一步都不容易，但他們做到了。」校長楊茂青說，學校雖然位處偏鄉，長年面對資源不足、交通不便與文化刺激有限等挑戰，教師團隊仍堅持以在地文化為基底，結合跨域課程與生涯輔導，從學習動機到升學規劃，一步步陪伴學生找到方向。

近年六龜高中推動國際教育，與日本熊本縣鹿本高校締結姐妹校，學生透過英語進行交流，打開視野，參與國際交流的陳樂耘今年錄取國立屏東大學英語學系，語言能力成為她走向世界的門票。

「教育有方向、教學有溫度，孩子就走得出去」，楊茂青說，將持續深耕在地教育，以培育榮譽山城少年的使命前進，讓更多孩子在這片山林之中，找到屬於自己的光。

高雄市六龜高中今年繁星計畫交出漂亮成績單，10名推薦學生全上榜，交出漂亮成績單。圖／六龜高中提供