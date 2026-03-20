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考生繁星上淡江會計憂經濟負擔高 網勸別放棄：私校商學院的頂
115學年大學學測繁星推薦日前放榜，據《聯合報》報導，第一類至第七類學群近五年最低，台大今年繁星推薦錄取率為百分之五十九點五，大氣系、經濟系、工科海洋系、園藝系、昆蟲系、會計系、資管系等都有缺額。
一名高中生在Dcard表示，自己繁星上了淡江大學會計系，雖然就讀意願高，但是離家太遠，交通費、學費、北部生活費、房租等開銷對家裡經濟狀況來說負擔太重，也不是自己打工能承擔的，讓該學生陷入猶豫。
網友幾乎都建議原PO不要放棄，學費部分可以用學貸、住宿也可以用租屋補助或學校宿舍，「淡江會計幾乎是是私校商學院的頂了，要讀商學院真的要在北部，實習資源才更多。你可以申請學貸，還款也比其他貸款容易」、「學費可以申請學貸，如果你家年收入在120萬以下算甲級還免利息，畢業一年後慢慢還就好」。
根據《聯合新聞網》報導，會計系畢業生通常容易找到工作，只是收入成長曲線較慢，累積多年經驗升上合夥人的話，年薪可達500萬元以上，是一條穩定的路，但需要長期規劃與耐心。
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