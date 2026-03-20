考生繁星上淡江會計憂經濟負擔高 網勸別放棄：私校商學院的頂

115學年度大學「繁星推薦」入學放榜，新北市立海山高中傳來捷報！學校今年共33位優秀學子順利錄取國內各頂尖學府。為表揚學生的優異表現，校長與家長會長特別與上榜同學合影留念，校長更親自致贈學校最新印製的專屬筆記本，期勉學子們帶著母校的祝福，於大學殿堂持續充實學識。

2026-03-19 18:26