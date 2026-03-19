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新北光仁中學繁星推薦捷報 錄取率達77%

聯合報／ 教育事業部
新北光仁中學繁星成果豐盛，錄取率達77%。圖╱光仁中學提供
新北光仁中學繁星成果豐盛，錄取率達77%。圖╱光仁中學提供

天主教光仁中學114學年度大學升學傳來捷報，學測與繁星推薦表現優異，繁星錄取率近八成，展現光仁深耕適性教育的成果。

光仁本屆繁星推薦92人報名、71人錄取，錄取率77%，錄取台師大、清大、陽明交大、成大、政大、中興等多所頂尖國立大學。錄取科系橫跨醫藥、工程、資管、商管及人文藝術等領域，表現突出。

光仁高三忠班白昀融勇奪英文滿級分，英文前標、頂標十多位。他的學習心法是，多閱讀英文新聞與原文書，將語言融入生活。

校方表示，今年在數A、數B及自然科有多人取得頂標佳績，顯見光仁在數理探究與科學素養培育上的深厚底蘊

光仁中學校長陳清煌表示，學測及繁星表現亮眼，感謝師生長期努力與家長支持。學校持續落實108課綱精神，打造完善雙語學習環境，建立學習歷程輔導機制，協助學生發展跨領域能力與自主學習。隨後登場的「個人申請」，校方已全面啟動二階輔導，也將積極藉由系統化複習與應試策略指導，陪伴每位學生邁向理想大學。

新北光仁中學重視生活化語言學習，學生白昀融英文滿級分。圖╱光仁中學提供
新北光仁中學重視生活化語言學習，學生白昀融英文滿級分。圖╱光仁中學提供

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