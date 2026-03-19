六和高中繁星績亮眼 六年一貫培育見成效

大學繁星推薦入學放榜，六和高中再傳捷報，56名學生憑藉優異的在校表現與扎實學習，錄取多所國立頂尖大學。

上榜者中，在校排前1%的林奕承、顏國丞及彭威綸，分別錄取台大、清華大學及陽明交通大學的電機工程學系。三人為國中同班同學，會考皆以5A成績選擇直升六和高中，在穩定的學習環境中彼此砥礪、共同成長，最終攜手錄取理想學系。

顏國丞表示，當初選擇六和高中部，是看重學校穩定且專注的學習氛圍，讓他能兼顧課業與競賽發展。高中三年他積極參與科展、學科能力競賽及機器人比賽，並透過課堂專注與即時複習維持成績，在多元學習中逐步找到方向。

本屆繁星錄取學生中，91%為國中部直升學生，頂尖大學錄取率更是亮眼。錄取陽明交通大學資訊管理與財務金融學系的薛亦晴分享，國三時受到學長姐榜單激勵，決定直升六和，高中期間在師長指導下精進學習，並持續投入閱讀與寫作，曾獲全國高中閱讀心得競賽優等、校內作文競賽第一名及校園文藝獎佳作等，最終順利錄取理想校系。

錄取台大森林學系的楊斐婷表示，六和高中師長的關懷與同儕支持，是她持續努力的重要動力。學校營造的學習環境，使她能規律作息與穩定讀書習慣，最終實現進入理想學府的目標。

六和高中校長蔡聖賢表示，許多學生選擇直升六和，是看重學校的學習氛圍與師長的陪伴，能在熟悉且支持度高的環境中累積實力。本屆繁星推薦的優異表現，正是學校深耕教學與用心陪伴學生的具體成果。

六和高中校長蔡聖賢（中）與繁星錄取頂大的學生合照。圖／六和高中提供

大學繁星推薦入學放榜，六和高中共56位學生錄取，展現扎實的學習力。圖／六和高中提供