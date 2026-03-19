快訊

不滿卓榮泰赴日看球太高調 傳日本高層震怒？日台交流協會：日方沒有評論

南藝大音樂系爆教師「成績霸凌」！家長批評分黑箱 提告求償250萬

影／川普知情？以軍炸能源命脈 專家稱伊朗沒理由降溫：恐續戰到5月

聽新聞
0:00 / 0:00

六和高中繁星績亮眼 六年一貫培育見成效

聯合報／ 教育事業部
六和高中今年繁星錄取學生中，91%為國中部直升學生，表現亮眼。圖／六和高中提供
六和高中今年繁星錄取學生中，91%為國中部直升學生，表現亮眼。圖／六和高中提供

大學繁星推薦入學放榜，六和高中再傳捷報，56名學生憑藉優異的在校表現與扎實學習，錄取多所國立頂尖大學。

上榜者中，在校排前1%的林奕承、顏國丞及彭威綸，分別錄取台大、清華大學及陽明交通大學的電機工程學系。三人為國中同班同學，會考皆以5A成績選擇直升六和高中，在穩定的學習環境中彼此砥礪、共同成長，最終攜手錄取理想學系。

顏國丞表示，當初選擇六和高中部，是看重學校穩定且專注的學習氛圍，讓他能兼顧課業與競賽發展。高中三年他積極參與科展、學科能力競賽及機器人比賽，並透過課堂專注與即時複習維持成績，在多元學習中逐步找到方向。

本屆繁星錄取學生中，91%為國中部直升學生，頂尖大學錄取率更是亮眼。錄取陽明交通大學資訊管理與財務金融學系的薛亦晴分享，國三時受到學長姐榜單激勵，決定直升六和，高中期間在師長指導下精進學習，並持續投入閱讀與寫作，曾獲全國高中閱讀心得競賽優等、校內作文競賽第一名及校園文藝獎佳作等，最終順利錄取理想校系。

錄取台大森林學系的楊斐婷表示，六和高中師長的關懷與同儕支持，是她持續努力的重要動力。學校營造的學習環境，使她能規律作息與穩定讀書習慣，最終實現進入理想學府的目標。

六和高中校長蔡聖賢表示，許多學生選擇直升六和，是看重學校的學習氛圍與師長的陪伴，能在熟悉且支持度高的環境中累積實力。本屆繁星推薦的優異表現，正是學校深耕教學與用心陪伴學生的具體成果。

六和高中校長蔡聖賢（中）與繁星錄取頂大的學生合照。圖／六和高中提供
六和高中校長蔡聖賢（中）與繁星錄取頂大的學生合照。圖／六和高中提供

大學繁星推薦入學放榜，六和高中共56位學生錄取，展現扎實的學習力。圖／六和高中提供
大學繁星推薦入學放榜，六和高中共56位學生錄取，展現扎實的學習力。圖／六和高中提供

繁星

延伸閱讀

靜修高中繁星推薦成績亮眼 41人上榜「涵蓋頂尖國立學府」

黎明中學繁星成績亮眼　學生多元展能點亮未來

繁星放榜 1至7類學群錄取率 近5年最低

繁星放榜！屏北高中3人齊上台大 打破20年紀錄 共同點是沒補習

相關新聞

不「理」不睬？繁星醫牙科系報名學生下滑 學者解析：非單一因素

今年大學繁星推薦放榜，醫學與牙醫學系報名人數明顯下降，台灣牙醫教育學會理事長、高雄醫學大學牙醫系教授杜哲光說，面對此一趨勢，應重新定位醫牙人才價值，從高收入職業轉向健康照護核心專業，強化醫療與AI、工程跨域能力，同時從政策面改善醫療環境。

板橋區海山高中繁星放異彩 33位學子錄取頂尖學府

115學年度大學「繁星推薦」入學放榜，新北市立海山高中傳來捷報！學校今年共33位優秀學子順利錄取國內各頂尖學府。為表揚學生的優異表現，校長與家長會長特別與上榜同學合影留念，校長更親自致贈學校最新印製的專屬筆記本，期勉學子們帶著母校的祝福，於大學殿堂持續充實學識。

六和高中繁星績亮眼 六年一貫培育見成效

大學繁星推薦入學放榜，六和高中再傳捷報，56名學生憑藉優異的在校表現與扎實學習，錄取多所國立頂尖大學。

靜修高中繁星推薦成績亮眼 41人上榜「涵蓋頂尖國立學府」

繁星推薦放榜，台北市靜修高中今年有41位學生錄取，涵蓋台大、清華等頂尖國立學府，以及多所醫學相關大學，整體表現亮眼。也有學生依志趣選填校系，展現適性發展成果。

黎明中學繁星成績亮眼　學生多元展能點亮未來

大學繁星推薦放榜，台南市黎明中學表現亮眼，推薦89位學生，錄取率約五成，其中，近半數選擇電機與資訊工程，還有多位學生選擇適性發展的學群，展現黎明中學「適才適性」的教育成果。

大學申請入學3月24日開跑 31日公告一階篩選結果

大學甄選入學委員會3月24日起開始受理115學年度大學「申請入學」報名，今年有64所大學共計有2206個學系組參與招生，招生名額總數為5萬450個，其中資安組130個，離島外加名額241個、原住民外加名額3106個、願景計畫外加名額543個。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。