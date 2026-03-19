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板橋區海山高中繁星放異彩 33位學子錄取頂尖學府

觀天下／ 記者陳郁薇／板橋報導
海山高中繁星錄取成績亮眼，不僅是對學生個人努力的肯定，也印證了海山高中扎實的辦學成效與教師團隊的用心輔導。圖／觀天下有線電視提供
海山高中繁星錄取成績亮眼，不僅是對學生個人努力的肯定，也印證了海山高中扎實的辦學成效與教師團隊的用心輔導。圖／觀天下有線電視提供

115學年度大學「繁星推薦」入學放榜，新北市立海山高中傳來捷報！學校今年共33位優秀學子順利錄取國內各頂尖學府。為表揚學生的優異表現，校長與家長會長特別與上榜同學合影留念，校長更親自致贈學校最新印製的專屬筆記本，期勉學子們帶著母校的祝福，於大學殿堂持續充實學識。

今年度繁星推薦，海山高中的錄取成績十分亮眼，上榜的33位同學不僅展現了高中三年來穩定且優異的學業表現，更有多位同學如願錄取國內頂尖大學，台、清、交、成、政，皆榜上有名！這不僅是對學生個人努力的肯定，也印證了海山高中扎實的辦學成效與教師團隊的用心輔導。

放榜後，校方特地舉辦溫馨的祝賀活動，由校長與家長會長親臨現場，與準大學生們留下珍貴的合影。校長除了勉勵同學在未來保持努力不懈的態度，更親手致贈每人一本學校最新印製的「海山高中專屬筆記本」。這份深具意義的禮物裝載著母校的期許，希望同學們邁入大學後能繼續勤勉向學，用這本筆記本一頁一頁充實學識，寫下屬於自己的精彩未來。

本次透過繁星推薦錄取理想校系的學生，也分享了各自的學習心法與心路歷程。錄取台灣大學財務金融學系的林同學表示，高中三年最重要的是培養「自律」的學習習慣，讓自己能穩定掌握課業進度，同時也要適時給自己喘息空間，維持良好狀態。他認為，只要按部就班、不輕易放棄，就有機會透過繁星推薦進入理想校系。

錄取清華大學化學工程學系的梁同學則分享，自己高中三年未參加校外補習，主要依靠學校老師的教學與自身努力累積實力。他特別感謝師長在課業與升學方向上的指導，讓他能穩定提升成績，最終順利錄取理想大學。對於未來，他期許自己持續精進專業能力，並在所學領域中發揮所長。

海山高中校長葉俊士表示，繁星推薦的放榜是一個階段的里程碑，學校將持續秉持「成就每一個孩子」的教育理念，陪伴所有高三學生在接下來的申請入學及分科測驗中繼續衝刺，期盼每一位海山學子都能適性揚才，錄取理想的校系。

繁星

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