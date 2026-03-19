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靜修高中繁星推薦成績亮眼 41人上榜「涵蓋頂尖國立學府」

聯合報／ 教育事業部
台北​市靜修高中共有41位學生摘星，錄取學校涵蓋國立臺灣大學、清華大學等頂尖國立學府，以及多所醫學相關大學，整體表現亮眼。圖／靜修高中提供
台北​市靜修高中共有41位學生摘星，錄取學校涵蓋國立臺灣大學、清華大學等頂尖國立學府，以及多所醫學相關大學，整體表現亮眼。圖／靜修高中提供

繁星推薦放榜，台北市靜修高中今年有41位學生錄取，涵蓋台大、清華等頂尖國立學府，以及多所醫學相關大學，整體表現亮眼。也有學生依志趣選填校系，展現適性發展成果。

錄取台大數學系的周羿錡，國中會考取得5A++、35.8分佳績，選擇直升靜修高中部。自國中即對數學展現高度興趣的他，長期穩居校排第一，最終如願摘星台大。

錄取台大財務金融學系的洪啟芃，國中並未在台就學。來台後，家人因校風而選擇靜修。她憑藉自律與毅力，自學補足過去未接觸的科目。她分享，靜修師長的指導和陪伴，幫助她能穩健累積實力，逐步邁向理想目標。

錄取中央大學資管系的沈宜蓁表示，夜自習與衝刺班有效提升學習效率；錄取台北大學歷史系的陳又寧表示，來到靜修後發現成績並非衡量學生價值的唯一標準。

錄取中山醫學大學的陳芑溱與兄長皆為靜修「六年寶寶」，因熟悉環境與繁星優勢選擇直升；曾詩傑從熱愛籃球與關注球鞋設計出發，培養設計專長並取得AutoCAD證照。錄取大同大學工業設計系，實現興趣與志向的結合。

校長蔡英華表示，今年繁星成果不僅是升學表現，學生能在高中階段肯定自我、找到讀書的方法，實在可喜。願靜修的孩子都能發展天賦潛能，未來在不同領域發光發亮。

今年台北​市靜修高中有41位學生錄取繁星，圖為國中部直升高中部學生合照。圖／靜修高中提供
今年台北​市靜修高中有41位學生錄取繁星，圖為國中部直升高中部學生合照。圖／靜修高中提供

今年台北​市靜修高中共有41位學生錄取繁星，圖為錄取公立大學及醫學大學學生合照。圖／靜修高中提供
今年台北​市靜修高中共有41位學生錄取繁星，圖為錄取公立大學及醫學大學學生合照。圖／靜修高中提供

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