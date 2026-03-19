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黎明中學繁星成績亮眼　學生多元展能點亮未來

聯合報／ 教育事業部
黎明中學繁星推薦成績耀眼，醫學系、電機及資工均有斬獲。右前一為校長林咸煜，左前一為教務主任魏溏月。圖／黎明中學提供
黎明中學繁星推薦成績耀眼，醫學系、電機及資工均有斬獲。右前一為校長林咸煜，左前一為教務主任魏溏月。圖／黎明中學提供

大學繁星推薦放榜，台南市黎明中學表現亮眼，推薦89位學生，錄取率約五成，其中，近半數選擇電機與資訊工程，還有多位學生選擇適性發展的學群，展現黎明中學「適才適性」的教育成果。

上榜學生戴貝臻學測滿級分89級分，錄取成功大學醫學系；張瑋訓與陳品安，數理與科學競賽表現優異，分別錄取台北醫學大學醫學系及中山醫學大學牙醫學系。

王家淇錄取台大心理學系，她說能透過繁星推薦進入理想科系，既驚喜又充滿意。準備過程不僅精進課業，也釐清對心理學的熱忱，期許未來深入理解人類情緒與行為，培養研究與實務能力，往心理專業工作者邁進。

林芸菲錄取台大公共衛生學系，她比喻申請過程就像一段自我探索的旅程，從迷惘到關注社會議題與健康不平等，體會公共衛生的重要。未來希望打造更公平與健康的生活環境。

劉宥欣錄取清華大學材料科學工程學系，她三年前國中會考確診新冠，仍抱病應試，最終以5A++優異成績進入黎明。進入高中後，開啟對材料科學的興趣，最終如願錄取理想科系。她表示，這段經歷讓她堅信「在困境中只要不放棄，持續前行，就能一步步靠近自己的夢想。」

錄取成大化學工程學系的陳思伃表示，她藉小論文深入探討靈芝多醣體萃取與生物活性，體會科學研究的嚴謹與挑戰。未來將朝生醫材料或藥物應用領域發展。

周佳琪錄取中央大學化學與材料工程學系，因父親早逝養成自律跟堅忍性格，她期許未來投入相關產業，實現自立並回饋家庭。蕭宗佑錄取彰化師範大學資訊工程學系，高中期間自主學習累積程式設計能力，更體會以耐心面對挫折，冷靜分析突破難關。

校長林咸煜表示，繁星推薦的精神在於「穩定耕耘、厚積薄發」，學生能在三年的學習歷程中持續努力、累積實力，最終開花結果，是最值得肯定的成長歷程。學校在其中持續透過完善的升學輔導與多元課程，引導學生認識自

我、發展潛能。他也期許上榜同學，錄取只是新的起點，未來仍需保持學習熱情與精進的態度，在各自領域持續深耕，培養解決問題與關懷社會的能力，成為對社會有貢獻的人才。

成功大學 周佳琪 陳品安

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