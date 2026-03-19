申請入學3月24日開跑 31日公告一階篩選結果
大學甄選入學委員會3月24日起開始受理115學年度大學「申請入學」報名，今年有64所大學共計有2206個學系組參與招生，招生名額總數為5萬450個，其中資安組130個，離島外加名額241個、原住民外加名額3106個、願景計畫外加名額543個。
甄選委員會表示，繁星推薦未錄取或有意參加申請入學之考生，可參閱招生簡章或至甄選委員會網站（https://www.cac.edu.tw）查詢有關報名資格、繳費及報名方式等事項規定。
報名方式可分為學校集體報名及考生個別報名，考生須擇一辦理，若有重複概以學校集體報名資料為準。
繳費期間自3月23日起至3月25日下午5時止。每一考生申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為100元。報名期間自3月24日至3月25日每日上午9時起至下午9時止，參與學校集體報名者，依集報學校規定時間辦理。甄選委員會提醒，一律採用網路報名，為避免網路塞車請儘早上網報名。
此外，甄選委員會指出，報名參加「申請入學」招生之每一考生，皆應至甄選委員會網站，自行設定個人專屬之密碼，本組密碼為報名、篩選結果查詢、上傳審查資料、應屆畢業生查詢第六學期修課紀錄、登記志願序、網路聲明放棄等系統所需輸入的證號。
報名截止後，甄選委員會將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，預計3月31日上午9時起於甄選委員會網站公告篩選結果，屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後四碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。
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