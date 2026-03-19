少子化衝擊…東海大學繁星推薦成績亮眼 滿招「零缺額」
115學年繁星推薦招生數據出爐，各校面臨嚴峻少子化挑戰，去年首創校史「三路滿招」紀錄的東海大學，今年再交出亮眼成績單，不僅達成「滿額錄取」，更寫下「零缺額」的完美紀錄。
根據大學甄選入學委員會統計數據，東海大學本次繁星推薦提供476個招生名額，吸引高達817名考生踴躍報考，報名人數約為招生名額的1.7倍。最終錄取人數為476人，缺額數為 0。原住民外加名額部分，也呈現10名滿招。
東海大學表示，觀察本次公布的統計表，不少傳統名校在此次招生中仍出現零星缺額，部分私校缺額甚至達雙位數或三位數。東海大學能在此背景下維持「零缺額」，且兩年來連續滿招，實屬不易。
東海大學副校長楊定亞分析，這不僅代表考生對東海大學學術聲望的肯定，更反映出學校在台中優越的地理位置、豐富的跨領域學習資源，以及近年來在AI轉型與永續發展上的積極佈局，精準擊中考生與家長的需求。
東海大學近年來持續推動社會創新、永續發展（SDGs）與 AI 通識教育，並結合博雅教育的深厚底蘊，培養具備解決未來問題能力的學生。
東海大學校長張國恩說，此次招生亮眼是對教學團隊最大的肯定，未來將持續強化與校友、產業界的緊密連結，提供學生更優質的實習與就業環境。
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