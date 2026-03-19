科技業高薪 改變升學選擇

醫療體系長工時、缺工壓力，以及ＡＩ與半導體等高薪產業崛起，正逐步改變頂尖學生的升學選擇，今年大學繁星推薦，醫牙校系報名熱度明顯降溫。高雄市牙醫師公會理事長李明志坦言，這幾年確實感受到一些變化，尤其醫療現場人力真的很缺，醫牙系報名人數出現下降，也反映的是工作環境與產業選擇改變。

升學輔導平台「大學問」執行長魏佳卉直言，現在讀電機系比當醫生好賺，醫學系得讀上七年才可執業，電機系大學四年、研究所兩年，共六年進入台積電起薪號稱兩百萬，多高於醫師起薪。

尤其今年台大醫學系通過一階的最低校排掉到百分之四，魏佳卉表示，反觀今年台大電機、台大材料、清大電機甲乙組等，錄取的最低校排也都是百分之一，「頂大校內電機、材料直接打敗醫學系」。

升學輔導專家黃仕親則認為，原本校排與學測成績能在繁星挑戰醫學系的考生，若志不在此，對電資產業有興趣，或是考量第八類醫牙校系還要二階面試，還不如填電機系，有機會直接上榜。

李明志表示，在醫院工作辛苦，要查房、值班，人力又不足，再加上醫療糾紛風險，健保點值控管導致收入減少，讓部分學生覺得「投報率低」，當醫生沒像以前生活品質那麼好。學生認為反正都要那麼累，可能會轉向科技業，如ＡＩ或半導體，因為薪資高、進入職場也比較快。