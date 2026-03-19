繁星放榜 1至7類學群錄取率 近5年最低
根據大學甄選入學委員會統計，今年繁星推薦第一類至第七類學群錄取率為百分之六十二點七，為近五年最低；缺額總計九二二個，較去年減少二二四個。今年頂大也有缺額，其中台大有十七個、清大四個，陽明交通大學十三個。而缺額數最多的文化大學表示，該校招生名額多，學生填志願集中熱門學系，未來將持續精進教學品質。
今年共有六十四所大學校院、一六六四個學系組參加大學繁星推薦招生。其中，第一類至第七類學群錄取率為百分之六十二點七。甄選委員會表示，缺額將回流至分發入學管道招生。
此外，今年陽明交大有一校系增額錄取一名。陽明交通大學教務長陳永昇說，今年電機工程學系甲組增額錄取，原因是有人在校學業成績、學測各科成績等多項比序結果都一樣，增額的名額將會從個人申請或分發入學管道來扣除。
頂大方面，今年台大、陽明交大、清大等校都各有缺額。台大註冊組長李宏森說，台大今年繁星推薦錄取率為百分之五十九點五，至於缺額分布，包括大氣系、經濟系、工科海洋系、園藝系、昆蟲系、會計系、資管系等都有缺額，其中昆蟲系完全沒有人錄取。
他解釋，昆蟲系和園藝系都屬於第三類學群，考生可在十九個學系中填十個志願，導致學系之間會有校內競爭的情況。
缺額數最多的學校則是文化大學，共一三三個。文化大學表示，文大招生名額較多且科系多元，惟學生填志願普遍集中在熱門學系，今年繁星缺額及錄取率與去年持平，有十一系組繁星錄取額滿。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪私校祭重金挖角！明星高中校長成招生光環 教育界人士：很吃香
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪關鍵
▪獨／中小學教師「行政工作獎金」加碼遭中央卡關 地方發放時程延宕
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。