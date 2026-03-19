繁星放榜 1至7類學群錄取率 近5年最低

根據大學甄選入學委員會統計，今年繁星推薦第一類至第七類學群錄取率為百分之六十二點七，為近五年最低；缺額總計九二二個，較去年減少二二四個。今年頂大也有缺額，其中台大有十七個、清大四個，陽明交通大學十三個。而缺額數最多的文化大學表示，該校招生名額多，學生填志願集中熱門學系，未來將持續精進教學品質。

今年共有六十四所大學校院、一六六四個學系組參加大學繁星推薦招生。其中，第一類至第七類學群錄取率為百分之六十二點七。甄選委員會表示，缺額將回流至分發入學管道招生。

此外，今年陽明交大有一校系增額錄取一名。陽明交通大學教務長陳永昇說，今年電機工程學系甲組增額錄取，原因是有人在校學業成績、學測各科成績等多項比序結果都一樣，增額的名額將會從個人申請或分發入學管道來扣除。

頂大方面，今年台大、陽明交大、清大等校都各有缺額。台大註冊組長李宏森說，台大今年繁星推薦錄取率為百分之五十九點五，至於缺額分布，包括大氣系、經濟系、工科海洋系、園藝系、昆蟲系、會計系、資管系等都有缺額，其中昆蟲系完全沒有人錄取。

他解釋，昆蟲系和園藝系都屬於第三類學群，考生可在十九個學系中填十個志願，導致學系之間會有校內競爭的情況。

缺額數最多的學校則是文化大學，共一三三個。文化大學表示，文大招生名額較多且科系多元，惟學生填志願普遍集中在熱門學系，今年繁星缺額及錄取率與去年持平，有十一系組繁星錄取額滿。