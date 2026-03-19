繁星放榜 台大醫一階篩選 校排4％過篩

大學繁星推薦結果出爐，今年醫牙校系報名較去年銳減一七六人，醫學系龍頭、台大醫學系的第一階段篩選，往年最低校排都要前百分之一才會過篩，今年到百分之四都過篩。對此，台大註冊組長李宏森認為，可能與學測改採社會科有關。大學甄選入學委員會則認為，AI熱潮下，考生選系時確實更傾向電資、工程學系。

大學甄選入學委員會昨公布一一五學年度繁星推薦結果，包含第一到七類學群的錄取情形，以及第八類醫牙學群通過第一階段的篩選名單。

台大今年繁星推薦錄取學生來自二四七所高中，校排最低者為前百分之十九。李宏森提及，今年比較特別的情況是，醫學系以往校排最低都是百分之一，今年過一階者最低校排為百分之四，原因可能在於，今年台大醫科從英文科改採社會科，假如考生校排好，但社會科沒考好，就可能選擇不報名。

李宏森也提到，最熱門的電機系與去年一樣共十八個名額，今年有六十六人報名，校排均為百分之一，學測四科最低總級分為五十六級分。

除此之外，今年整體醫牙學系報名人數也有下降情形。大學甄選委員會表示，第八類學群醫、牙學系報名人數共計五四二人，較去年減少一七六人。通過醫學系第一階段篩選者有三○六人，通過牙醫學系第一階段篩選者則有五十九人。

其中，高雄醫學大學醫學系去年九十八人報名、今年卅九人，牙醫系去年七十七人報名、今年十一人；中國醫藥大學醫學系去年五十六人報名、今年卅一人，牙醫系去年六十一人報名、今年五十六人。

對此，高醫大表示，報名人數減少是因為今年將部分學科的篩選標準由「前標」大幅提升至「頂標」，整體總級分門檻變高，符合報考資格的學生人數自然相對減少。

大學甄選入學委員會組長連昭雯說，整體科系招生情況還要綜合申請入學的數據來觀察，不過在大電資時代，ＡＩ、半導體盛行，考生在選系時也更傾向往電資、工程學系；此外，招聯會推論，由於醫牙繁星還需二階面試，考生可能會認為，既然錄取結果無法提早底定，不如選擇申請入學。