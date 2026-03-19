聽新聞
0:00 / 0:00

繁星放榜 台大醫一階篩選 校排4％過篩

聯合報／ 記者李芯郭韋綺／連線報導
台大醫學系繁星推薦的第一階段篩選，往年最低校排都要前百分之一才會過篩，今年到百分之四。圖為台大校園。記者胡經周／攝影
台大醫學系繁星推薦的第一階段篩選，往年最低校排都要前百分之一才會過篩，今年到百分之四。圖為台大校園。記者胡經周／攝影

大學繁星推薦結果出爐，今年醫牙校系報名較去年銳減一七六人，醫學系龍頭、台大醫學系的第一階段篩選，往年最低校排都要前百分之一才會過篩，今年到百分之四都過篩。對此，台大註冊組長李宏森認為，可能與學測改採社會科有關。大學甄選入學委員會則認為，AI熱潮下，考生選系時確實更傾向電資、工程學系。

大學甄選入學委員會昨公布一一五學年度繁星推薦結果，包含第一到七類學群的錄取情形，以及第八類醫牙學群通過第一階段的篩選名單。

台大今年繁星推薦錄取學生來自二四七所高中，校排最低者為前百分之十九。李宏森提及，今年比較特別的情況是，醫學系以往校排最低都是百分之一，今年過一階者最低校排為百分之四，原因可能在於，今年台大醫科從英文科改採社會科，假如考生校排好，但社會科沒考好，就可能選擇不報名。

李宏森也提到，最熱門的電機系與去年一樣共十八個名額，今年有六十六人報名，校排均為百分之一，學測四科最低總級分為五十六級分。

除此之外，今年整體醫牙學系報名人數也有下降情形。大學甄選委員會表示，第八類學群醫、牙學系報名人數共計五四二人，較去年減少一七六人。通過醫學系第一階段篩選者有三○六人，通過牙醫學系第一階段篩選者則有五十九人。

其中，高雄醫學大學醫學系去年九十八人報名、今年卅九人，牙醫系去年七十七人報名、今年十一人；中國醫藥大學醫學系去年五十六人報名、今年卅一人，牙醫系去年六十一人報名、今年五十六人。

對此，高醫大表示，報名人數減少是因為今年將部分學科的篩選標準由「前標」大幅提升至「頂標」，整體總級分門檻變高，符合報考資格的學生人數自然相對減少。

大學甄選入學委員會組長連昭雯說，整體科系招生情況還要綜合申請入學的數據來觀察，不過在大電資時代，ＡＩ、半導體盛行，考生在選系時也更傾向往電資、工程學系；此外，招聯會推論，由於醫牙繁星還需二階面試，考生可能會認為，既然錄取結果無法提早底定，不如選擇申請入學。

台大 醫學系 繁星 放榜 醫牙學系 頂標

延伸閱讀

醫牙校系不夯了？繁星推薦報名數下滑 中國醫大曝可能原因

繁星放榜醫牙報名人數下滑 高醫大降幅最明顯…校方回應了

首見！台大醫一階最低校排只要前4％  因改採社會科讓門檻降？

AI熱效應？繁星醫牙科系報名減 甄選會：可能與選系1轉變有關

相關新聞

不「理」不睬？繁星醫牙科系報名學生下滑 學者解析：非單一因素

今年大學繁星推薦放榜，醫學與牙醫學系報名人數明顯下降，台灣牙醫教育學會理事長、高雄醫學大學牙醫系教授杜哲光說，面對此一趨勢，應重新定位醫牙人才價值，從高收入職業轉向健康照護核心專業，強化醫療與AI、工程跨域能力，同時從政策面改善醫療環境。

繁星放榜！屏北高中3人齊上台大 打破20年紀錄 共同點是沒補習

繁星推薦今放榜，屏東縣鹽埔鄉的國立屏北高中傳來好消息，這屆高三是第20屆，20年來首度繁星3名學生均錄取台大，3人不同班，分別是洪鈺欽錄取台大機械工程學系、鄭翊廷錄取台大生物產業傳播發展學系與張聖德錄取台大經濟學系C組，三人共同點都是沒補習。

入學會考成績僅4B1C 苗栗縣立苑高吳婕綾逆襲錄取國立頂尖大學

大學繁星計畫今天放榜，苗栗縣立苑裡高中一一五學年度大學繁星推薦入學創佳績，推薦的學生全數上榜，其中入學時國中會考成績僅4B1C的吳婕綾，在校3年努力學習，成功逆襲錄取國立政大傳播學系，成為校內的勵志典範。

港明高中10人通過醫牙學系1階 管弦樂團成員上台大

大學繁星推薦放榜，台南市港明高中有40人上榜，其中錄取國立大學比例約達7成，在醫牙學系共有10人通過第一階段，學校表示，

繁星放榜醫牙報名人數下滑 高醫大降幅最明顯…校方回應了

大學繁星推薦今放榜，醫牙校系報名人數比去年下滑不少，高雄醫學大學最為顯著，醫學系報名人數由去年98人驟減至39人，牙醫系更從77人銳減至11人，降幅驚人。

繁星放榜 台大醫一階篩選 校排4％過篩

大學繁星推薦結果出爐，今年醫牙校系報名較去年銳減一七六人，醫學系龍頭、台大醫學系的第一階段篩選，往年最低校排都要前百分之一才會過篩，今年到百分之四都過篩。對此，台大註冊組長李宏森認為，可能與學測改採社會科有關。大學甄選入學委員會則認為，AI熱潮下，考生選系時確實更傾向電資、工程學系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。