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不「理」不睬？繁星醫牙科系報名學生下滑 學者解析：非單一因素

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
今年大學繁星推薦放榜，醫學與牙醫學系報名人數明顯下降。(本報資料照片)
今年大學繁星推薦放榜，醫學與牙醫學系報名人數明顯下降。(本報資料照片)

今年大學繁星推薦放榜，醫學與牙醫學系報名人數明顯下降，台灣牙醫教育學會理事長、高雄醫學大學牙醫系教授杜哲光說，面對此一趨勢，應重新定位醫牙人才價值，從高收入職業轉向健康照護核心專業，強化醫療與AI、工程跨域能力，同時從政策面改善醫療環境。

杜哲光指出，報名人數下降並非單一因素所致，而是教育選擇結構轉變的綜合結果，繁星推薦制度本身的特性，使得考生若仍需經歷第二階段面試，確實可能傾向改採申請入學以保留更大彈性。

過去學生常將繁星當作「提前上岸」的機會，直接填報醫牙，但在評估風險後，改以繁星保底、填穩上科系，將醫牙改走申請入學，以增加多機會與多校選擇，屬於報名策略的轉移，不完全代表醫牙吸引力下降。

他認為對頂尖高中生而言，繁星是「一次性資源」，若用在醫牙，可能因面試失利而失去其他繁星機會；若用在次一階志願，則幾乎可穩上台、清、交等熱門校系，因此理性學生會將繁星用在「確定性最高」的選項，而非夢想志願。

從今年數據來看，牙醫學系下降劇烈，杜哲光分析，這與繁星制度高度相關，牙醫繁星名額極少，風險更高，校內排序競爭也更集中，同一高中可能只有一個牙醫機會，甚至在校內即被篩掉，在繁星這種穩定導向制度中，若學生對牙醫未來有疑慮，如市場飽和或競爭加劇，更不會拿繁星去冒風險。

他表示，這次現象反映更深層問題，即繁星制度（保送型邏輯）與醫牙科系（高競爭＋面試導向）之間存在結構性不匹配，當制度風險高於報酬，優秀學生自然會選擇退出，顯示問題不只是學生選擇，而是制度設計是否符合人才選擇邏輯。

除此之外，近年全球AI與半導體產業帶動下，台灣進入大電資時代，對頂尖學生產生明顯吸引力，高報酬、產業前景明確，且職涯路徑具備創業、跨域與國際流動等彈性。

相較之下，醫牙體系培養期長達10年以上、制度規範多，例如健保與醫療法規，職涯彈性相對受限，形成對高自由度與高穩定性的選擇轉移。

杜哲光指出，這次數據也反映包括醫療職涯的投資報酬比被重新評估，年輕世代重視生活品質與彈性，不再單以社會地位選擇職業，以及醫療環境壓力增加，包括健保制度壓縮、醫療糾紛風險與臨床負荷，均影響投入意願。

他直言，這次報名人數下降，不只是學生變了，而是整個世代對職涯價值的重新排序，「醫牙教育若不轉型，未來競爭的將不是學生，而是人才選擇我們」。

繁星 申請入學 醫學系 牙醫

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