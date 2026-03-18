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繁星放榜！屏北高中3人齊上台大 打破20年紀錄 共同點是沒補習

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
繁星放榜，屏北高中創20年來首度繁星3名學生均錄取台大，分別是洪鈺欽（前排右二）錄取台大機械工程學系、鄭翊廷（前排右四）錄取台大生物產業傳播發展學系與張聖德（前排右五）錄取台大經濟學系C組，三人不同班，共同點都是沒補習。圖／屏北高中提供
繁星放榜，屏北高中創20年來首度繁星3名學生均錄取台大，分別是洪鈺欽（前排右二）錄取台大機械工程學系、鄭翊廷（前排右四）錄取台大生物產業傳播發展學系與張聖德（前排右五）錄取台大經濟學系C組，三人不同班，共同點都是沒補習。圖／屏北高中提供

繁星推薦今放榜，屏東縣鹽埔鄉的國立屏北高中傳來好消息，這屆高三是第20屆，20年來首度繁星3名學生均錄取台大，3人不同班，分別是洪鈺欽錄取台大機械工程學系、鄭翊廷錄取台大生物產業傳播發展學系與張聖德錄取台大經濟學系C組，三人共同點都是沒補習。

屏北高中校園周邊三公里沒有一家超商；校排1％洪鈺欽是九如國中畢業，繁星錄取台大機械工程學系，他提到，讀書先理解再整理內容，建立學習方式，他在高二選修課找到喜歡科系物理，以此為方向努力。他分享，第一志願開發最大上限，來這裡保住下限，同時走向高峰；因學生不是太多，老師更能因材施教提供幫助。

洪鈺欽的導師師李金蓉說，洪鈺欽活潑好動，能文能武，曾獲屏東縣語文競賽國語演說冠軍，上高中後認清方向、持續努力。洪的胞姊也是屏北高中畢業，繁星推薦錄取國立政治大學。

同樣校排1％鄭翊廷是鹽埔國中畢業，錄取台大生物產業傳播學系，他笑說，高二某天，他跟夥伴打賭，誰沒校排1％就要告白，為不讓這樣尷尬場面發生，決定認真讀書。鄭的導師邱靖桑說，鄭翊廷三年沒補習，積極與老師討論，放學後自發性加強國文，精進英語，展現高度自律與學習企圖心。

校排5％張聖德同樣是鹽埔國中畢業，繁星推薦錄取台大經濟學系C組，他說，學習重視理解整理，建立架構提升學習效率，不侷限理論紙上談兵，實踐踏出每一步，找到適合節奏。他從家中到學校僅幾分鐘車程，通勤時間和心力作為備戰每次段考跟學測。俗話說強者不抱怨環境，與其抱怨或看不起自己，不如找到可以利用自己優勢機會。

張聖德的老師徐信祥說，張聖德沒有補習，上課專注，學習態度穩定，長期主動選擇第一排座位專心聽講。

教務主任溫中承說，繁星放榜3名鄰近農村學生均錄取台大，展現學校長期致力縮小城鄉差距成果。屏北高中是綜合高中，設有商業、餐飲及普通高中學程，規畫智慧科技實驗班與體育班，讓學生在地適性發展。

屏北高中指出，高三學生是第20屆畢業生，他們也創下20年來首度繁星推薦三人同時錄取台大，今年繁星錄取率85.7％，48人錄取，其中國立大學17人，占35.4％，另四人錄取醫學相關大學，約占3.8％。

校長林照庭說，師長長期陪伴學生探索，累積學習歷程，讓學生依興趣與能力走出適合的路。屏北高中家長會長連雪玲說，屏北師生們齊心協力之下培育台灣大學的學生，家長會也與有榮焉，未來全力支持學校，鼓勵更多學子在地升學。

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