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入學會考成績僅4B1C 苗栗縣立苑高吳婕綾逆襲錄取國立頂尖大學

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣立苑裡高中學生吳婕綾入學時國中會考成績僅4B1C，在校3年努力學習，成功逆襲錄取國立政大傳播學系。圖／縣立苑裡高中提供
苗栗縣立苑裡高中學生吳婕綾入學時國中會考成績僅4B1C，在校3年努力學習，成功逆襲錄取國立政大傳播學系。圖／縣立苑裡高中提供

大學繁星計畫今天放榜，苗栗縣立苑裡高中一一五學年度大學繁星推薦入學創佳績，推薦的學生全數上榜，其中入學時國中會考成績僅4B1C的吳婕綾，在校3年努力學習，成功逆襲錄取國立政大傳播學系，成為校內的勵志典範。

縣立苑裡高中校長吳俊秀表示，縣立苑高近年來繁星錄取率維持在九成以上，遠高於全國平均，吳婕綾的成功並非偶然，她入學時雖無頂尖會考成績，但校方看重她活躍的思想與領導潛力，透過專業升學輔導老師進行「一對一課業指導」，讓學生在各學科中穩定發揮實力，最終都能錄取心目中的第一志願。

吳婕綾表示，感謝學校3年來提供完善的學習環境與多元發展機會，讓她能在探索中逐步找到方向；師長在課業學習與升學規畫上的細心指導，也讓她得以建立自信、發揮潛能，正是在師長長期陪伴與支持下，引導她成功突破原有框架，完成從4B1C到政大的逆轉。

吳俊秀指出，縣立苑高升學特色包括與清大STEAM跨域教學、一對一課業指導與周末加強精進，今年能有亮眼升學成績，要歸功於校內升學輔導策略和教師犠牲假日指導學生課業的奉獻。與清大STEAM資源接軌迎來跨領域教育資源，以高中的學習歷程檔案課程強化學生的邏輯與科學創新能力，讓社區高中的學子也能享有頂尖大學的教學資源。此外，一對一精準課業輔導針對每名學生的優勢與短板，提供個別化一對一的課業指導，在最後衝刺時刻發揮提升弱科的功效，這也是吳婕綾能從4B1C逐步爬升至頂大門檻的關鍵。

繁星 苗栗縣

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