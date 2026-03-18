港明高中10人通過醫牙學系1階 管弦樂團成員上台大

大學繁星推薦放榜，台南市港明高中有40人上榜，其中錄取國立大學比例約達7成，在醫牙學系共有10人通過第一階段，學校表示，

這是來自學校長期穩定教學品質，以及師生攜手努力的累積成果。

港明高中說，10名學生通過各大醫學及牙醫學系第一階段篩選，包括台灣大學、陽明交通、成大醫學系各1人，另有台北醫學大學、高雄醫學大學、長庚大學、馬偕醫學大學、輔仁大學、中國醫藥大學及中山醫學大學醫學系等校。

學校說，在國立頂尖大學錄取方面亦成果豐碩，學生余亭諭錄取台大會計學系、王柏穎錄取陽明交通大學電機工程學系、蘇昀涵錄取陽明交通大學電子物理學系、凃易晟錄取清華大學材料科學工程學系、陳沛學錄取清華大學工業工程與工程管理學系、潘暄昀錄取成功大學電機工程學系、洪如觀錄取成功大學生命科學系、林芷萱錄取政治大學中國文學系、林書婷錄取高雄醫學大學藥學系。

其中錄取台大會計學系的余亭諭，為港明管弦樂團成員，樂團並於114學年度全國學生音樂比賽榮獲特優。她自高雄遠道就讀港明，高中期間善於調適身心，透過藝術涵養自我，期許未來在台大自由開放學習環境中持續精進，實現自我。

錄取陽明交通大學電機工程學系的王柏穎，也是學校管弦樂團打擊樂手，對數理領域充滿熱情，他表示，感謝師長以深入淺出教學引導理解艱深課程，並在家人全力支持下堅定志向，希望未來結合學校資源與產業優勢，朝半導體領域發展。

大學繁星推薦放榜，港明高中10人通過醫牙學系1階，更有管弦樂團成員上台大。記者謝進盛／翻攝