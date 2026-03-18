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半工半讀突破逆境成功摘星 鳳新高中張簡嘉曛捨台大選清華

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
鳳新高中共有69名學生透過繁星錄取，16人進入頂大，錄取率突破8成。圖／鳳新高中提供
鳳新高中共有69名學生透過繁星錄取，16人進入頂大，錄取率突破8成。圖／鳳新高中提供

115學年度大學繁星推薦今放榜，鳳新高中張簡嘉曛半工半讀突破逆境，原可錄取台大，卻選擇依志向進入清華大學生命科學暨醫學院學士班，以「選系不選校」走出自己的路，成功摘星。

張簡嘉曛成長歷程不順遂，父母離異後，由祖父母照顧，直到高中時期，母親歷經多年努力，才重新取得她與另2名手足的撫養權，但母親一肩扛起1家4口經濟壓力，讓她不捨。

為減輕家中負擔，張簡嘉曛主動爭取各處室擔任工讀生，課餘時間，她穿梭在教務處、學務處與行政單位之間，協助處理各項事務，對她來說工讀不只是打工，更是一種責任，將所得幾乎全數用於生活開支，希望替母親分擔一點壓力。

雖然半工半讀時間被切割得零碎，她仍穩定維持在全校前段成績，取得進入頂尖大學門票，但她原可選填台大，最後選擇清華大學生命科學暨醫學院學士班，張簡嘉曛直言，比起校名光環，未來希望投入生醫領域，做自己有興趣且有意義的事。

導師顏筱君表示，張簡嘉曛在校內工讀時總是細心負責，對師長與同學都相當體貼，是個安靜卻堅定的孩子，她做的每件事都很踏實，在逆境中仍能保持方向。

校長陳江海表示，學校希望成為學生最穩定的後盾，不論起點如何，只要願意努力，都能找到屬於自己的方向，張簡嘉曛的故事，說明了教育的意義不只是升學，而是讓每一個孩子在現實與夢想之間，找到前進的力量。

鳳新高中共有69名學生透過繁星錄取，16人進入頂尖大學，國立大學與醫學大學錄取率突破8成，整體表現較去年明顯成長。

鳳新高中張簡嘉曛（右）半工半讀突破逆境，成功摘星。圖／鳳新高中提供
鳳新高中張簡嘉曛（右）半工半讀突破逆境，成功摘星。圖／鳳新高中提供

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