宜蘭私立慧燈中學繁星國立大學錄取率逾七成 學生「選系不選校」
大學繁星推薦放榜，宜蘭縣私立慧燈中學再傳捷報。楊子謙通過台北醫學大學醫學系第一階段篩選，表現受矚目，校方表示，醫學系向來競爭激烈，能順利通過第一階段審查，代表學業表現與綜合能力均受肯定，也為後續面試階段奠定良好基礎，另外國立大學錄取率達七成以上，表現亮眼。
多位學生錄取國立大學，黃品睿錄取台灣大學法律學系，展現其在人文與社會科學領域的深厚實力；王廷宇錄取清華大學數學系，數理方面有優異表現；許恩傑錄取陽明交通大學工業工程與管理學系，展現跨領域整合與邏輯分析能力；黃沛蓁錄取政治大學地政學系，在社會科學領域嶄露頭角；黃久哲錄取成功大學資訊工程學系，在資訊科技領域深具潛力。
基於個人興趣，學生們採取「選系不選校」策略，除了國立大學的亮眼表現外，錄取私立大學學生同樣優秀，傳統北部著名私校錄取人數不在少數，不僅展現學生長期努力的成果，也反映教師團隊在教學與輔導的用心與投入。
校長游文聰表示，繁星推薦制度重視學生在校3年穩定表現，多位獲錄取的學生甚至是從慧燈中學國中部直升高中就讀6年，顯現學校長期鼓勵學生踏實學習、培養良好讀書習慣與多元能力發展的成果，因此能在繁星推薦中表現亮眼。
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