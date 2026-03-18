會考5B也能進台大？小港高中繁星99人上榜、頂大幾乎全壘打
繁星推薦今放榜，小港高中錄取率達7成、99人上榜，台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖學府幾乎「全壘打」，但最引人側目的不只是榜單，而是這群錄取的學生多數國中會考僅落在5B，甚至出現單科C，從會考成績劣勢成功翻身。
這份榜單中還有一段動人的故事。錄取台大機械系的林秉承與考上成大物理系的何銘峰，是同班好友，兩人從入學時成績不算突出，到最後分別衝進校排前1％與前2％，一路較勁、更互相拉抬成為佳話。
林秉承坦言，高中三年最大的收穫是在良好讀書風氣中學會穩定累積，他的英文、數學最終雙雙達頂標，如願叩關台大。他說，真正的轉變不在一時爆發，而是每天一點點進步，不是一開始就很厲害，而是沒有放棄。
來自單親家庭的何銘峰，由母親一肩扛起家計，過去英文甚至曾落在會考C級，在老師長期陪伴下，一步步重建信心，最終將英文成績拉升至10級分，成功考取成大物理系，校方提供的清寒獎助學金，成為他補習與穩定求學的重要支撐。
小港高中升學策略也奏效，校長薛鈺勤指出，輔導室提供完整升學資訊與個別化諮詢，搭配學測衝刺班與英文增能課程，由教師團隊協助統整重點、調整節奏穩定學習，高中三年穩紮穩打、從會考成績劣勢翻身，最終找到屬於自己的最佳落點。
除了繁星推薦，特殊選才同樣開花結果，錄取名單涵蓋中山、中正、暨南、屏大、輔仁、淡江等校，領域橫跨語文、哲學、教育、社工與藝術。體育班也持續發光，拳擊隊學生透過特殊選才進入高師大，全年累計2人錄取，展現多元適性發展。
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。