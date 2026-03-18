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會考5B也能進台大？小港高中繁星99人上榜、頂大幾乎全壘打

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
小港高中繁星錄取率達7成、99人上榜，台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖學府幾乎「全壘打」。圖／小港高中提供
小港高中繁星錄取率達7成、99人上榜，台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖學府幾乎「全壘打」。圖／小港高中提供

繁星推薦今放榜，小港高中錄取率達7成、99人上榜，台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖學府幾乎「全壘打」，但最引人側目的不只是榜單，而是這群錄取的學生多數國中會考僅落在5B，甚至出現單科C，從會考成績劣勢成功翻身。

這份榜單中還有一段動人的故事。錄取台大機械系的林秉承與考上成大物理系的何銘峰，是同班好友，兩人從入學時成績不算突出，到最後分別衝進校排前1％與前2％，一路較勁、更互相拉抬成為佳話。

林秉承坦言，高中三年最大的收穫是在良好讀書風氣中學會穩定累積，他的英文、數學最終雙雙達頂標，如願叩關台大。他說，真正的轉變不在一時爆發，而是每天一點點進步，不是一開始就很厲害，而是沒有放棄。

來自單親家庭的何銘峰，由母親一肩扛起家計，過去英文甚至曾落在會考C級，在老師長期陪伴下，一步步重建信心，最終將英文成績拉升至10級分，成功考取成大物理系，校方提供的清寒獎助學金，成為他補習與穩定求學的重要支撐。

小港高中升學策略也奏效，校長薛鈺勤指出，輔導室提供完整升學資訊與個別化諮詢，搭配學測衝刺班與英文增能課程，由教師團隊協助統整重點、調整節奏穩定學習，高中三年穩紮穩打、從會考成績劣勢翻身，最終找到屬於自己的最佳落點。

除了繁星推薦，特殊選才同樣開花結果，錄取名單涵蓋中山、中正、暨南、屏大、輔仁、淡江等校，領域橫跨語文、哲學、教育、社工與藝術。體育班也持續發光，拳擊隊學生透過特殊選才進入高師大，全年累計2人錄取，展現多元適性發展。

小港高中繁星錄取率達7成，台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖學府幾乎「全壘打」。圖／小港高中提供
小港高中繁星錄取率達7成，台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖學府幾乎「全壘打」。圖／小港高中提供

繁星放榜，小港高中錄取率達7成、99人上榜。圖／小港高中提供
繁星放榜，小港高中錄取率達7成、99人上榜。圖／小港高中提供

特殊選才 繁星

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