嘉義高中繁星放榜再創佳績 醫牙學系9人通過篩選
大學繁星推薦放榜，嘉義高中交出亮眼成績單。醫牙學系共有9名學生通過第一階段篩選，涵蓋台大、陽明交大及成大等頂尖大學；此外，數理資優班也有1人錄取中國醫藥大學中醫學系，美術班則有3名學生錄取師大及藝大，各班錄取頂尖大學及熱門科系共計34人。
校長陳元泰表示，繁星制度旨在提升社區高中升學機會，縮短城鄉資源落差，落實教育機會均等。嘉中在輔導上秉持積極務實原則，引導學生適性發展，這次除了特殊班表現優異，普通班也錄取台大物治、陽交大機械及中央物理等熱門校系，展現教學成果與學生的多元實力 。
為了鼓勵準大學生，學校今天召集錄取同學，由陳元泰致贈每人一只「嘉中杯」，勉勵大家進入大學後能持續實踐「質實剛健」的校訓。針對通過醫牙學系篩選的9名同學，學校也準備資料夾，祝福他們在接下來的第二階段面試中順利發揮，錄取理想目標。
錄取中醫系的羅義冕，自小因過敏受中醫調養而產生興趣，在嘉中期間透過紮實的基本訓練，成功錄取中西醫雙主修，期許未來成為連結中西醫的橋梁。錄取台大物治系的黃胤軒，高一即確立醫藥衛生領域志向，透過校內小論文與模擬考磨練，穩定發揮實力。錄取陽交大機械系的曾尚文則憑藉對結構與動力原理的興趣，在師長引導下穩健前行，達成深造志願。
美術班的林千惠如願考取第一志願台大美術系，她將求學比喻為長跑，雖然曾在術科與學科平衡間感到迷惘，但透過調整目標與腳步，最終如願以償。
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