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宜蘭高中36名學生通過繁星 頂大錄取暨醫牙通過人數大幅攀升

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
115年繁星推薦放榜，宜蘭高中36名學生錄取，頂大錄取暨醫牙通過的人數大幅攀升，突破以往成績。圖／宜中提供
115年繁星推薦放榜，宜蘭高中36名學生錄取，頂大錄取暨醫牙通過的人數大幅攀升，突破以往成績。圖／宜中提供

115年繁星推薦放榜，宜蘭高中36名學生錄取，頂大錄取暨醫牙通過人數大攀升，包括台大錄取2位、清大2位、陽交大2位、成大1位、政大1位；醫牙方面，中國醫藥大學中醫系錄取1位，通過第一階段第八類醫學系3位、牙醫系2位，頂大錄取暨第八類學群通過的人數，大幅突破以往成績。

錄取台大兩名學生分別是宜蘭區學測榜首四科60級分的陳繹安如願錄取台大藥學系、數理資優班羅晴錄取台大公共衛生系。

此外，數理資優班任翊銘錄取中國醫藥大學中醫系，數理資優班黃宣閔錄取清大電機資訊學院學士班、生醫特色班康鈞富錄取清大生命科學系，楊明哲錄取陽交大運輸物流管理學系，生醫特色班薛宜倢錄取成大機械系，而社會組一般班級王翔麒錄取政大財政學系、雙語班陳楷筑錄取台北大學法律系。

第八類學群通過醫牙第一階段則有數理資優班林冠伶北醫醫學系、陳廷翰長庚醫學系、趙柏凱中山醫學系、余淯浤陽交大牙醫系、林宥旻中國醫藥大學牙醫系，5名學生將繼續往下個階段努力。

教務主任楊惠雯表示，今年繁星錄取頂大人數較以往攀升，宜中自然組數理資優班表現傑出，生醫特色班群有兩位學生錄取清大生命科學、成大機械工程都是亮眼的表現；社會組除了雙語班摘星，一般班級的王翔麒同學如願錄取政大財政系，按部就班的學習精神最後開花結果。

校長洪光賢說，學測成績放榜後，學校積極輔導學生選填志願，協助學生錄取心目中最好科系，接下來也會結合外部以及校友的資源，全力輔導學生通過第二階段，接續還有申請入學管道，校方一樣盡全力輔導，讓每個孩子都能成為耀眼的一顆星。

115年繁星推薦放榜，宜蘭高中36名學生錄取，頂大錄取暨醫牙通過的人數大幅攀升，突破以往成績。圖／宜中提供
115年繁星推薦放榜，宜蘭高中36名學生錄取，頂大錄取暨醫牙通過的人數大幅攀升，突破以往成績。圖／宜中提供

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