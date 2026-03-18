新北繁星錄取率達64% 在地學生逾84%表現亮眼
大學繁星推薦今天放榜，新北市教育局表示，學生整體錄取率達64.07%，超過84%為新北國中畢業、選擇在地就學的學生，顯示長期深耕高中發展與升學支持機制，已逐步展現成果。
教育局發布新聞表示，新北學生在多元升學管道中表現亮眼，新北共有42所公私立高中參與繁星推薦，整體錄取率達64.07%，其中948人錄取國立大學，整體升學表現穩健。
教育局表示，多數錄取學生來自新北國中並選擇在地就學，占比逾84%，顯示在地升學策略已見成效，學生能透過穩定學習環境累積實力。
個案方面，錦和高中學生李冠誼同學，考量健康狀況與對校園環境的熟悉，選擇原校直升並持續精進，最終錄取台灣大學經濟學系。
北大高中數理科技實驗班學生吳沛澄錄取國立陽明交通大學電機工程學系，她表示，選擇在地就學省下大量通勤時間，讓自己能更專注投入實驗班專題課程，培養獨立研究能力。
丹鳳高中學生林子皓申請新北市「圓夢基金」獎助學金減輕家庭負擔，在數理實驗班持續深化學習，順利錄取中央大學數學系。另名丹鳳高中學生劉品妡曾獲全國中等學校運動會跆拳道銀牌，雖歷經雙膝韌帶斷裂，仍努力保持學業表現，錄取高雄師大體育學系。
秀峰高中雙語實驗班學生李珮芸，當年捨棄跨區就讀明星高中的機會，選擇就近入學，善用校內晚自習與自律規劃，順利達成升學目標，錄取政治大學社會學系。
教育局表示，未來將持續優化在地高中資源與多元升學管道，協助學生適性發展，提升整體競爭力。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪私校祭重金挖角！明星高中校長成招生光環 教育界人士：很吃香
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪關鍵
▪獨／中小學教師「行政工作獎金」加碼遭中央卡關 地方發放時程延宕
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。