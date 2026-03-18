快訊

遭馬英九基金會切割？ 蕭旭岑：我的為人可留給人探聽

台中驚傳情侶浴室內雙亡…倒臥血泊身上有刀傷 警到場鑑識

美股早盤／PPI太強+油價大漲 三大指數全跌道瓊下挫200點

聽新聞
0:00 / 0:00

新北繁星錄取率達64% 在地學生逾84%表現亮眼

中央社／ 新北18日電

大學繁星推薦今天放榜，新北教育局表示，學生整體錄取率達64.07%，超過84%為新北國中畢業、選擇在地就學的學生，顯示長期深耕高中發展與升學支持機制，已逐步展現成果。

教育局發布新聞表示，新北學生在多元升學管道中表現亮眼，新北共有42所公私立高中參與繁星推薦，整體錄取率達64.07%，其中948人錄取國立大學，整體升學表現穩健。

教育局表示，多數錄取學生來自新北國中並選擇在地就學，占比逾84%，顯示在地升學策略已見成效，學生能透過穩定學習環境累積實力。

個案方面，錦和高中學生李冠誼同學，考量健康狀況與對校園環境的熟悉，選擇原校直升並持續精進，最終錄取台灣大學經濟學系。

北大高中數理科技實驗班學生吳沛澄錄取國立陽明交通大學電機工程學系，她表示，選擇在地就學省下大量通勤時間，讓自己能更專注投入實驗班專題課程，培養獨立研究能力。

丹鳳高中學生林子皓申請新北市「圓夢基金」獎助學金減輕家庭負擔，在數理實驗班持續深化學習，順利錄取中央大學數學系。另名丹鳳高中學生劉品妡曾獲全國中等學校運動會跆拳道銀牌，雖歷經雙膝韌帶斷裂，仍努力保持學業表現，錄取高雄師大體育學系。

秀峰高中雙語實驗班學生李珮芸，當年捨棄跨區就讀明星高中的機會，選擇就近入學，善用校內晚自習與自律規劃，順利達成升學目標，錄取政治大學社會學系。

教育局表示，未來將持續優化在地高中資源與多元升學管道，協助學生適性發展，提升整體競爭力。

新北 學生 教育局

延伸閱讀

繁星新北2224名高中生上榜！逾8成「在地升學」畢業於新北市國中

大學繁星推薦放榜 南市南光、瀛海、北門、後壁等高中成績創新高

基隆繁星總錄取率77.5% 基中「台清交成政」連線 基女創新高

不用奔波通勤！屏東大同高中繁星錄取率85％ 學生沒補習突圍

相關新聞

不「理」不睬？繁星醫牙科系報名學生下滑 學者解析：非單一因素

今年大學繁星推薦放榜，醫學與牙醫學系報名人數明顯下降，台灣牙醫教育學會理事長、高雄醫學大學牙醫系教授杜哲光說，面對此一趨勢，應重新定位醫牙人才價值，從高收入職業轉向健康照護核心專業，強化醫療與AI、工程跨域能力，同時從政策面改善醫療環境。

繁星放榜！屏北高中3人齊上台大 打破20年紀錄 共同點是沒補習

繁星推薦今放榜，屏東縣鹽埔鄉的國立屏北高中傳來好消息，這屆高三是第20屆，20年來首度繁星3名學生均錄取台大，3人不同班，分別是洪鈺欽錄取台大機械工程學系、鄭翊廷錄取台大生物產業傳播發展學系與張聖德錄取台大經濟學系C組，三人共同點都是沒補習。

入學會考成績僅4B1C 苗栗縣立苑高吳婕綾逆襲錄取國立頂尖大學

大學繁星計畫今天放榜，苗栗縣立苑裡高中一一五學年度大學繁星推薦入學創佳績，推薦的學生全數上榜，其中入學時國中會考成績僅4B1C的吳婕綾，在校3年努力學習，成功逆襲錄取國立政大傳播學系，成為校內的勵志典範。

港明高中10人通過醫牙學系1階 管弦樂團成員上台大

大學繁星推薦放榜，台南市港明高中有40人上榜，其中錄取國立大學比例約達7成，在醫牙學系共有10人通過第一階段，學校表示，

繁星放榜醫牙報名人數下滑 高醫大降幅最明顯…校方回應了

大學繁星推薦今放榜，醫牙校系報名人數比去年下滑不少，高雄醫學大學最為顯著，醫學系報名人數由去年98人驟減至39人，牙醫系更從77人銳減至11人，降幅驚人。

半工半讀突破逆境成功摘星 鳳新高中張簡嘉曛捨台大選清華

115學年度大學繁星推薦今放榜，鳳新高中張簡嘉曛半工半讀突破逆境，原可錄取台大，卻選擇依志向進入清華大學生命科學暨醫學院學士班，以「選系不選校」走出自己的路，成功摘星。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。