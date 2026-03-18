新北繁星錄取率達64% 在地學生逾84%表現亮眼

大學繁星推薦今天放榜，新北市教育局表示，學生整體錄取率達64.07%，超過84%為新北國中畢業、選擇在地就學的學生，顯示長期深耕高中發展與升學支持機制，已逐步展現成果。

教育局發布新聞表示，新北學生在多元升學管道中表現亮眼，新北共有42所公私立高中參與繁星推薦，整體錄取率達64.07%，其中948人錄取國立大學，整體升學表現穩健。

教育局表示，多數錄取學生來自新北國中並選擇在地就學，占比逾84%，顯示在地升學策略已見成效，學生能透過穩定學習環境累積實力。

個案方面，錦和高中學生李冠誼同學，考量健康狀況與對校園環境的熟悉，選擇原校直升並持續精進，最終錄取台灣大學經濟學系。

北大高中數理科技實驗班學生吳沛澄錄取國立陽明交通大學電機工程學系，她表示，選擇在地就學省下大量通勤時間，讓自己能更專注投入實驗班專題課程，培養獨立研究能力。

丹鳳高中學生林子皓申請新北市「圓夢基金」獎助學金減輕家庭負擔，在數理實驗班持續深化學習，順利錄取中央大學數學系。另名丹鳳高中學生劉品妡曾獲全國中等學校運動會跆拳道銀牌，雖歷經雙膝韌帶斷裂，仍努力保持學業表現，錄取高雄師大體育學系。

秀峰高中雙語實驗班學生李珮芸，當年捨棄跨區就讀明星高中的機會，選擇就近入學，善用校內晚自習與自律規劃，順利達成升學目標，錄取政治大學社會學系。

教育局表示，未來將持續優化在地高中資源與多元升學管道，協助學生適性發展，提升整體競爭力。