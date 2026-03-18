嘉義縣永慶高中繁星放榜 AI類別是學生選填熱門科系

嘉義縣立永慶高中115學年度大學繁星推薦放榜傳佳績，學生翁少宸以57級分、校排第1名成績通過成功大學醫學院第八類學群第一階段篩選，創校以來首例。校方指出，今年全校共有53名學生錄取大學，整體錄取率達83%，其中國立大學及醫學院錄取率達50%。

校長郭春松表示，永慶高中提供多元學習與升學管道，今年繁星錄取率較去年成長25%，其中73%學生以第一志願錄取校系，國中直升與外校就讀均由亮眼表現，錄取校系涵蓋台灣大學、清華大學、成功大學、政大及中興、中正、中山、彰師大、高師大、高雄大學等校。

校方統計，今年約有35%學生錄取半導體或AI相關科系，包括清華大學電機資訊學院學士班陳顗任、成功大學光電科學與工程學系鄭聿安、彰師大機電工程學系羅泰森、海洋大學資訊工程學系王柏函、高雄大學電機工程學系戴宏叡及逢甲大學電機工程學系吳柏毅。

此外，約4成學生選擇第一類組科系，以財經商管及法政領域為主，包括台大政治學系公共行政組蘇品豪、中正大學法律學系李亦淳、東華大學經濟學系蘇家嫻、逢甲大學財務工程與精算學士學位學程楊恩睿、逢甲大學企業管理學系吳宥賢、東海大學企業管理學系陳昕筠。

郭春松介紹，榜首翁少宸除了學業表現優異，也曾任校大使團長，參與外賓接待、國際交流及偏鄉服務營隊，從國中部直升，留在永慶高中就讀是正確決定，學校提供良好學習環境與課外活動機會，通過成大醫學院第一階段篩選後，將全力準備第二階段面試，朝醫學之路邁進。

來自農家的陳顗任則靠自律與時間管理，兼顧農務與學業，錄取清華大學電機資訊學院學士班，他表示，AI與半導體是世界發展趨勢，期望在電機與資訊領域持續精進，運用科技改善生活。錄取台大政治學系東歐蘇品豪則表示，未來踏入公共領域，希望將所學回應社會需求。