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醫牙校系不夯了？繁星推薦報名數下滑 中國醫大曝可能原因
115學年大學繁星推薦今天放榜，醫牙校系報名熱度明顯降溫，報名人數比去年下滑不少。中國醫藥大學醫學系與牙醫系今年繁星推薦報名人數微幅下降，對此，校方表示，少子化加上近年AI正夯，可能讓考生轉往選填資通訊相關科系。
甄選委員會指出，第八類學群醫、牙學系報名人數共542人，較去年減少176人，經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選招生名額人數計有306人，通過牙醫學系第一階段篩選人數計有59人。
今年全台繁星醫牙校系的整體報名明顯比前一年少，其中高雄醫學大學降幅最為顯著；中國醫藥大學醫學系從去年的56人降至今年31人；牙醫系報名人數則從去年的61人稍微降至56人。
中國醫藥大學分析，受到少子化衝擊，加上近年AI與半導體等高薪產業崛起，改變頂尖學生的升學選擇，轉往電機或是資工等相關科系就讀。不過，雖然繁星推薦報名數下滑，但後續還有申請入學，中國醫大屬於醫學領域高度專精的「專業型大學」，校內整體招生沒有問題。
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